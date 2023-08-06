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В Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд: много погибших и раненых

6 августа 2023 19:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд: много погибших и раненых
Место крушения в Пакистане. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Пакистане произошла железнодорожная катастрофа, в результате которой погибли 30 человек. Еще 100 человек получили ранения.

Об этом сообщает BBC.

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Как это произошло

Вблизи города Навабшах в южной части Пакистана с рельсов сошли и перевернулись около восьми вагонов поезда Hazara Express.

"Раненых пассажиров доставили в ближайшие больницы. Спасатели пытаются освободить людей из-под раскрученных обломков", — отметили в сообщении.

В издании говорят, что такие аварии на устаревшей железной дороге в Пакистане случаются довольно часто.

Реакция властей

По словам министра железных дорог Саада Рафика, следователи выяснили, что поезд ехал на нормальной скорости. Специалисты выясняют, почему произошла такая трагедия.

"Мы не знаем, что произошло, мы просто сидели внутри", — заявила одна из спасшихся из поезда женщин.

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Место катастрофы. Фото: REUTERS/Yasir Rajput

Также главные больницы Навабшаха и соседних районов объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, движение поездов во внутренние районы Синда приостановили.

"Министр информации Синду Шарджил Мемон сказал BBC News, что главным приоритетом правительства является "спасательная работа, на которой мы полностью сосредоточены", — добавили в сообщении.

Карта
Карта страны. Скриншот: BBC

Напомним, Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

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