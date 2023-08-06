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У Пакистані зійшов з рейок пасажирський потяг: є багато загиблих та поранених

6 серпня 2023 19:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Пакистані зійшов з рейок пасажирський потяг: є багато загиблих та поранених
Місце катастрофи у Пакистані. Фото: REUTERS/Yasir Rajput
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Пакистані сталася залізнична катастрофа, внаслідок якої загинуло 30 людей. Ще 100 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє BBC.

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Як це сталося

Поблизу міста Навабшах, що у південній частині Пакистану, з рейок зійшли та перекинулися близько восьми вагонів поїзда Hazara Express.

"Поранених пасажирів доправили до найближчих лікарень. Рятувальники намагаються визволити людей з-під розкручених уламків", — зазначили у повідомленні.

У виданні кажуть, що такі аварії на застарілій залізниці у Пакистані трапляються досить часто.

Реакція влади

За словами міністра залізниць Саада Рафіка, слідчі з'ясували, що поїзд їхав на нормальній швидкості. Наразі фахівці з'ясовують, чому сталася така трагедія.

"Ми не знаємо, що сталося, ми просто сиділи всередині", — заявила одна з жінок, яку врятували з потяга.

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Місце катастрофи. Фото: REUTERS/Yasir Rajput

Також наразі головні лікарні Навабшаха та сусідніх районів оголосили надзвичайний стан.

Крім того, рух потягів до внутрішніх районів Сінда призупинили.

"Міністр інформації Сінду Шарджил Мемон сказав BBC News, що головним пріоритетом уряду є "рятувальна робота, на якій ми повністю зосереджені", — додали у повідомленні.

Карта
Мапа країни. Скриншот: BBC 

Нагадаємо, Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

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