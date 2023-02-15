Землетрясение в Новой Зеландии – что известно

В Новой Зеландии произошло землетрясение: толчки были "масштабны и мощны"
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили около Веллингтона.
Об этом пишет NZ Herald.
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Подробности
Землетрясение произошло сегодня, 15 февраля. По словам местных жителей, толчки были "масштабными и страшными".
Землетрясение произошло примерно в 50 километрах северо-западнее Парапараума на глубине 48 километров. Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче.
Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило об отсутствии угрозы цунами. Впоследствии в 45 километрах юго-западнее Таумаруну и на глубине 78 километров произошло землетрясение магнитудой 4,0.
"Это было похоже на грузовой поезд, промчавшийся мимо нашего дома", — рассказал один из очевидцев.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах – Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.