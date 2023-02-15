Землетрус у Новій Зеландії - що відомо

Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів

У Новій Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Поштовхи відчули біля Веллінгтона.

Про це пише NZ Herald.

Деталі

Землетрус стався сьогодні, 15 лютого. За словами місцевих мешканців, поштовхи були "масштабні та страшні".

Землетрус стався приблизно в 50 кілометрах на північний захід від Парапарауму на глибині 48 кілометрів. Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило про відсутність загрози цунамі. Згодом за 45 кілометрів на південний захід від Таумарунуі на глибині 78 кілометрів стався землетрус магнітудою 4,0.

"Це було схоже на вантажний потяг, який промчав повз наш будинок", — розповів один із очевидців.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.