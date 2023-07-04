В НАТО обеспокоены возможным подрывом оккупантами Запорожской АЭС

Роб Бауэр. Фото: Twitter Адмирала

Вероятная атака россиянами на Запорожской АЭС затронет весь мир и будет иметь большое влияние на Европейские страны. Это очень серьезная проблема.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью каналу LBC.

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Угроза для всего мира

По его словам, в случае организации оккупантами теракта на ЗАЭС могут быть последствия, которые "выйдут за пределы типичной проблемы безопасности и повлияют на весь мир ".

"Если это произойдет, тогда это гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, к чему будет привлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", — заверил Роб Бауэр.

Экологическая катастрофа

Председатель Военного комитета НАТО отметил, что такой поступок приведет к экологической катастрофе и медицинской проблеме.

"Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их поддержки в мире, если они это сделают. Я не могу представить, что ряд поддерживающих их стран поддержит этот акт российского правительства", — заметил он.

Напомним, работники ЗАЭС, которые пошли на сотрудничество с оккупантами и заключили контракты с "Росатомом", начали срочно выезжать со станции.