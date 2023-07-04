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У НАТО занепокоєні можливим підривом окупантами Запорізької АЕС

4 липня 2023 13:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У НАТО занепокоєні можливим підривом окупантами Запорізької АЕС
Роб Бауер. Фото: Twitter Адмірала
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ймовірна атака росіянами на Запорізькій АЕС зачепить весь світ та буде мати значний вплив на Європейські країні. Це є дуже серйозною проблемою. 

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю каналу LBC.

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Загроза для всього світу

За його словами, в разі організації окупантами теракту на ЗАЕС, можуть бути наслідки, які "вийдуть за межі типової проблеми безпеки та вплинуть на весь світ".

"Якщо це станеться, тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений весь світ, це матиме величезний вплив на Європу", — запевнив Роб Бауер.

Екологічна катастрофа

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що такий вчинок спричинить екологічну катастрофу та медичну проблему. 

"Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх підтримки у світі, якщо вони це зроблять. Я не можу уявити, що низка країн, які їх підтримують, підтримає цей акт російського уряду", — зауважив він.

Нагадаємо, працівники ЗАЕС, які пішли на співпрацю з окупантами та уклали контракти із "Росатомом" почали терміново виїжджати зі станції. 

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