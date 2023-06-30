В сети опубликовали руины Каховской ГЭС

Руины Каховской ГЭС. Фото: росСМИ

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Из-за такой катастрофы затопило огромную территорию. Сегодня, 30 июня, в сети появились снимки, что сейчас осталось от Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Telegram-канал МОСТ.

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Руины Каховской ГЭС

На кадрах ясно видно, что от плотины почти ничего не осталось, Каховская ГЭС изменилась до неузнаваемости.

На том же месте подрыва — самые настоящие руины и мель.

Руины Каховской ГЭС. Фото: росСМИ

Местами воды нет вообще, а море почти стало пустыней.

ГЭС разрушены полностью, остались лишь изуродованные стены от электростанции. Водоем высох полностью.

Руины Каховской ГЭС. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что кидом экоактивистка Грета Тунберг посетила Киев. В Украине она заявила, что реакция мира на последние события в Украине недостаточна. Особенно когда речь идет о подрыве россиянами Каховской дамбы.

Добавим, в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС множество территорий оказались затопленными. Увеличилась нагрузка на медицинские учреждения Херсонщины, Николаевщины и Запорожья. Совместно с ВОЗ было принято решение отправить дополнительное количество медиков для устранения нагрузки.