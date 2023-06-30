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У мережі опублікували руїни Каховської ГЕС

30 червня 2023 13:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У мережі опублікували руїни Каховської ГЕС
Руїни Каховської ГЕС. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через таку катастрофу затопило величезну територію. Сьогодні, 30 червня, у мережі зʼявились знімки, що станом на зараз залишилось від Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Telegram-канал МОСТ.

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Руїни Каховської ГЕС

На кадрах чітко видно, що від греблі майже нічого не залишилось, Каховська ГЕС змінилася до невпізнання.

На тому самому місці підриву — справжнісінькі руїни та мілина.

 

Руїни Каховської ГЕС. Фото: росЗМІ

Місцями води немає взагалі, а море майже стало пустелею.

ГЕС зруйновано повністю, лишились лише понівечені стіни від електростанції. Водойма висохла повністю.

 

Руїни Каховської ГЕС. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що кідома екоактивістка Грета Тунберг відвідала Київ. В Україні вона заявила, що реакція світу на останні події в Україні недостатня.  Особливо, коли йдеться про підрив росіянами Каховської дамби.

Додамо, внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС безліч територій виявились затопленими. Збільшилося навантаження на медичні заклади Херсонщини, Миколаївщини та Запоріжжя. Спільно з ВООЗ було прийнято рішення відправити додаткову кількість медиків для усунення навантаження. 

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