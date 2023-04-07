В лифте львовской многоэтажки погибла женщина

Трагедия произошла в доме по ул. Мазепы

Во Львове по улице Мазепы, 13а во время пользования лифтом погибла 48-летняя женщина.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства. На месте происшествия работают эксперты, а следственно-оперативная группа устанавливает личность погибшей.

Читайте также:

В то же время депутат ЛГС Игорь Зинчкевич у себя на Facebook-странице сообщил, что женщина погибла в результате падения лифта. Однако в полиции этого не подтвердили.

Как позже отметили в пресс-службе ЛГС со ссылкой на полицию, женщину без признаков жизни обнаружили в кабине лифта на шестом этаже, на котором проживает женщина.

"Выехав на место, мы обнаружили, что женщина доехала до своего этажа, поэтому падения кабины лифта не было", — сообщила Ирина Маруняк.

Женщина была вдовой, у нее осталось двое несовершеннолетних детей 10 и 12 лет. С детьми уже работают специалисты управления "Служба по делам детей".

Напомним, мы ранее писали, что во Львове демонтировали незаконно возведенное здание УПЦ МП.