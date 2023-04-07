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В лифте львовской многоэтажки погибла женщина: что известно

7 апреля 2023 15:01
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
В лифте львовской многоэтажки погибла женщина
Трагедия произошла в доме по ул. Мазепы
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове по улице Мазепы, 13а во время пользования лифтом погибла 48-летняя женщина.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства. На месте происшествия работают эксперты, а следственно-оперативная группа устанавливает личность погибшей.

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В то же время депутат ЛГС Игорь Зинчкевич у себя на Facebook-странице сообщил, что женщина погибла в результате падения лифта. Однако в полиции этого не подтвердили.

Как позже отметили в пресс-службе ЛГС со ссылкой на полицию, женщину без признаков жизни обнаружили в кабине лифта на шестом этаже, на котором проживает женщина.

"Выехав на место, мы обнаружили, что женщина доехала до своего этажа, поэтому падения кабины лифта не было", — сообщила Ирина Маруняк.

Женщина была вдовой, у нее осталось двое несовершеннолетних детей 10 и 12 лет. С детьми уже работают специалисты управления "Служба по делам детей".

Напомним, мы ранее писали, что во Львове демонтировали незаконно возведенное здание УПЦ МП.

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