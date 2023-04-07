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У ліфті львівської багатоповерхівки загинула жінка: що відомо

7 квітня 2023 15:01
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Марта Байдака
Журналіст
У ліфті львівської багатоповерхівки загинула жінка
Трагедія сталася в будинку на вул. Мазепи
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові на вулиці Мазепи, 13а під час користування ліфтом загинула 48-річна жінка.

Зараз слідчі встановлюють усі обставини. На місці події працюють експерти, а слідчо-оперативна група встановлює особу загиблої.

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Водночас депутат ЛМР Ігор Зінчкевич у себе на Facebook-сторінці повідомив, що жінка загинула унаслідок падіння ліфту. Однак, у поліції цього не підтвердили. 

Як пізніше зазначили у пресслужбі ЛМР з посиланням на поліцію, жінку без ознак життя виявили в кабіні ліфта на 6 поверсі, на якому проживає жінка. 

"Виїхавши на місце ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було",  — повідомила Ірина Маруняк.

Жінка була вдовою, у неї  залишилося двоє неповнолітніх дітей 10 і 12 років. Із дітьми вже працюють фахівці управління "Служба у справах дітей".

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові демонтували незаконно зведену будівлю УПЦ МП..

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