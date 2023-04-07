У ліфті львівської багатоповерхівки загинула жінка

Трагедія сталася в будинку на вул. Мазепи

У Львові на вулиці Мазепи, 13а під час користування ліфтом загинула 48-річна жінка.

Зараз слідчі встановлюють усі обставини. На місці події працюють експерти, а слідчо-оперативна група встановлює особу загиблої.

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Водночас депутат ЛМР Ігор Зінчкевич у себе на Facebook-сторінці повідомив, що жінка загинула унаслідок падіння ліфту. Однак, у поліції цього не підтвердили.

Як пізніше зазначили у пресслужбі ЛМР з посиланням на поліцію, жінку без ознак життя виявили в кабіні ліфта на 6 поверсі, на якому проживає жінка.

"Виїхавши на місце ми виявили, що жінка доїхала до свого поверху, тож падіння кабіни ліфта не було", — повідомила Ірина Маруняк.

Жінка була вдовою, у неї залишилося двоє неповнолітніх дітей 10 і 12 років. Із дітьми вже працюють фахівці управління "Служба у справах дітей".

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