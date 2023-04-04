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В Краматорске прорвало дамбу: часть города затоплена, людей эвакуируют

4 апреля 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мэр Краматорска Александр Гончаренко за заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации
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В Краматорске после таяния мартовского снега размыло часть дамбы, частный сектор города оказался подтопленным. Жителей подтопленных домов эвакуировали.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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Авария на дамбе

На одном из краматорских водоемов произошла авария, вызванная недавним снегопадом.

Как отметил мэр города, стихия разбила часть конструкции дамбы, из-за этого увеличился выброс воды.

Часть города, частный сектор Краматорска, была подтоплена.

Реакция властей

Гончаренко сообщил о создании штаба ТЭБ и ЧС.

"Ситуация непростая — затоплены частные дома. Первоочередная задача — уменьшить поток воды на подступах", — отметил городской голова.

Эвакуация

Позже стало известно, что с подтопленной территории вывозят жителей.

"Уже эвакуированы из затопленных домов 6 жителей. Размещаем их", — сообщил Александр Гончаренко.

Напомним, несколько дней назад под угрозой подтопления находилась часть Одессы.

Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко

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