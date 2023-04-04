В Краматорске прорвало дамбу: часть города затоплена, людей эвакуируют
В Краматорске после таяния мартовского снега размыло часть дамбы, частный сектор города оказался подтопленным. Жителей подтопленных домов эвакуировали.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
Авария на дамбе
На одном из краматорских водоемов произошла авария, вызванная недавним снегопадом.
Как отметил мэр города, стихия разбила часть конструкции дамбы, из-за этого увеличился выброс воды.
Часть города, частный сектор Краматорска, была подтоплена.
Реакция властей
Гончаренко сообщил о создании штаба ТЭБ и ЧС.
"Ситуация непростая — затоплены частные дома. Первоочередная задача — уменьшить поток воды на подступах", — отметил городской голова.
Эвакуация
Позже стало известно, что с подтопленной территории вывозят жителей.
"Уже эвакуированы из затопленных домов 6 жителей. Размещаем их", — сообщил Александр Гончаренко.
Напомним, несколько дней назад под угрозой подтопления находилась часть Одессы.
Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко