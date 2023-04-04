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У Краматорську прорвало дамбу: частина міста затоплена, людей евакуюють

4 квітня 2023 14:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко за засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації
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У Краматорську після танення березневого снігу розмило частину дамби, приватний сектор міста виявився підтопленим. Мешканців підтоплених будинків почали евакуювати.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Аварія на дамбі

На одній із водойм Краматорська сталася аварія, спричинена недавнім снігопадом.

Як зазначив мер міста, стихія розбила частину конструкції дамби, через це збільшився викид води.

Частина міста, приватний сектор Краматорська, була підтоплена.

Реакція влади

Гончаренко повідомив про створення штабу ТЕБ та НС.

"Ситуація непроста — є затоплені приватні будинки. Першочергова задача — зменшити потік води на підступах", — зазначив міський голова.

Евакуація

Згодом стало відомо, що з підтопленої території вивозять мешканців.

"Вже евакуйовано з затоплених будинків 6 мешканців. Розміщуємо їх", — повідомив Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що кілька днів тому під загрозою підтоплення перебувала частина Одеси.

Фото: Facebook-сторінка Олександра Гончаренка

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