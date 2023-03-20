В Колумбии разбился военный вертолет: есть погибшие

На месте падения колумбийского военного вертолета

В Колумбии произошла авиакатастрофа с участием вертолета вооруженных сил этой страны. Все четыре находившихся на борту экипажа погибли на месте трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба колумбийских вооруженных сил.

Авиакатастрофа в Колумбии

В Колумбии разбился военный вертолет.

Инцидент произошел в городе Куибдо, столице департамента Чоко.

По предварительным данным, вертолет в своем последнем полете выполнял транспортную миссию.

#Chocó #Colombia 🇨🇴- Four people killed in National Army UH 1N helicopter crash over #Quibdó urban area whilst conducting supply operations with department (📹 @Camilo295 ) pic.twitter.com/bymR Опубликовано CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) 20 марта 2023

Американский UH-1 "Huey" helicopters был использован в Коломбия армии, идти в crash в Quibdó Colombia. Speculation it was hit by communist ELN rebels active in the Choco region. pic.twitter.com/299P8nRfDO — Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) March 20, 2023

Погибшие

В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту. Известно, что экипаж вертолета составлял четыре человека.

Появилось первое видео с места падения вертолета.

Коломбия 🇨🇴 An Army helicopter crashed this Sunday в Ла Playита neighborhood, в городе Quibdó, capital of Chocó department, leaving на лишних четырех людей mountain.

Governor в путешествии Chocó, Farlin Perea Rentería, являющийся message of solidarity "по сравнению с pic.twitter.com/iC9tOrspwj — Sophia Lambert 🇺🇸 (@Sop_lamber543) March 20, 2023

Прессслужба вооруженных сил Колумбии обнародовала данные погибших, выразив их родным и близким соболезнования.

Напомним, что в феврале авиакатастрофа с участием вертолета произошла в Иране.

На борту вертолета находился министр спорта Хамид Саджади, он сумел выжить в этом инциденте, но погиб советник министра Исмаил Ахмади.

Фото из соцсетей