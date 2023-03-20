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​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

20 березня 2023 08:21
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На місці падіння колумбійського військового гелікоптера
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У Колумбії сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера збройних сил цієї країни. Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, загинули на місці трагедії.

Про це повідомила пресслужба колумбійських збройних сил.

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Авіакатастрофа у Колумбії

У Колумбії розбився військовий гелікоптер.

Інцидент стався в місті Куїбдо, що є столицею департаменту Чоко.

За попередніми даними, гвинтокрил у своєму останньому польоті виконував транспортну місію.

Загиблі

Внаслідок авіакатастрофи загинули усі, хто перебував на борту. Відомо, що екіпаж гелікоптера становив чотири особи.

З'явилося перше відео з місця падіння гвинтокрила.

Пресслужба збройних сил Колумбії оприлюднили дані загиблих, висловивши їхнім рідним і близьким співчуття.

Загиблі у авіакатастрофі в Колумбії

Нагадаємо, що у лютому авіакатастрофа за участю гелікоптера сталася в Ірані.

На борту гвинтокрила перебував міністр спорту Хамід Саджаді, він зумів вижити у цьому інциденті, але загинув радник міністра Ісмаїл Ахмаді.

Фото з соцмереж

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