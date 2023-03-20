​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

На місці падіння колумбійського військового гелікоптера

У Колумбії сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера збройних сил цієї країни. Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, загинули на місці трагедії.

Про це повідомила пресслужба колумбійських збройних сил.

Авіакатастрофа у Колумбії

У Колумбії розбився військовий гелікоптер.

Інцидент стався в місті Куїбдо, що є столицею департаменту Чоко.

За попередніми даними, гвинтокрил у своєму останньому польоті виконував транспортну місію.

#Chocó #Colombia🇨🇴- Four people killed in National Army UH 1N helicopter crash over #Quibdó urban area whilst conducting supply operations within the department (📹@Camilo295) pic.twitter.com/bym2Rc2aZJ — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) March 20, 2023

American UH-1 "Huey" helicopter used by the Colombian army, goes down in a crash in Quibdó Colombia. Speculation it was hit by communist ELN rebels active in the Choco region. pic.twitter.com/299P8nRfDO — Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) March 20, 2023

Загиблі

Внаслідок авіакатастрофи загинули усі, хто перебував на борту. Відомо, що екіпаж гелікоптера становив чотири особи.

З'явилося перше відео з місця падіння гвинтокрила.

Colombia 🇨🇴 An Army helicopter crashed this Sunday in the La Playita neighborhood, in the city of Quibdó, capital of the Chocó department, leaving at least four people dead.

The governor in charge of Chocó, Farlin Perea Rentería, sent a message of solidarity "to the relatives pic.twitter.com/iC9tOrspwj — Sophia Lambert 🇺🇸 (@Sop_lamber543) March 20, 2023

Пресслужба збройних сил Колумбії оприлюднили дані загиблих, висловивши їхнім рідним і близьким співчуття.

Нагадаємо, що у лютому авіакатастрофа за участю гелікоптера сталася в Ірані.

На борту гвинтокрила перебував міністр спорту Хамід Саджаді, він зумів вижити у цьому інциденті, але загинув радник міністра Ісмаїл Ахмаді.

Фото з соцмереж