У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі
У Колумбії сталася авіакатастрофа за участю гелікоптера збройних сил цієї країни. Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, загинули на місці трагедії.
Про це повідомила пресслужба колумбійських збройних сил.
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Авіакатастрофа у Колумбії
У Колумбії розбився військовий гелікоптер.
Інцидент стався в місті Куїбдо, що є столицею департаменту Чоко.
За попередніми даними, гвинтокрил у своєму останньому польоті виконував транспортну місію.
#Chocó #Colombia🇨🇴- Four people killed in National Army UH 1N helicopter crash over #Quibdó urban area whilst conducting supply operations within the department (📹@Camilo295) pic.twitter.com/bym2Rc2aZJ— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) March 20, 2023
American UH-1 "Huey" helicopter used by the Colombian army, goes down in a crash in Quibdó Colombia. Speculation it was hit by communist ELN rebels active in the Choco region. pic.twitter.com/299P8nRfDO— Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) March 20, 2023
Загиблі
Внаслідок авіакатастрофи загинули усі, хто перебував на борту. Відомо, що екіпаж гелікоптера становив чотири особи.
З'явилося перше відео з місця падіння гвинтокрила.
Colombia 🇨🇴 An Army helicopter crashed this Sunday in the La Playita neighborhood, in the city of Quibdó, capital of the Chocó department, leaving at least four people dead.— Sophia Lambert 🇺🇸 (@Sop_lamber543) March 20, 2023
The governor in charge of Chocó, Farlin Perea Rentería, sent a message of solidarity "to the relatives pic.twitter.com/iC9tOrspwj
Пресслужба збройних сил Колумбії оприлюднили дані загиблих, висловивши їхнім рідним і близьким співчуття.
Нагадаємо, що у лютому авіакатастрофа за участю гелікоптера сталася в Ірані.
На борту гвинтокрила перебував міністр спорту Хамід Саджаді, він зумів вижити у цьому інциденті, але загинув радник міністра Ісмаїл Ахмаді.
Фото з соцмереж