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В Киеве произошло жуткое ДТП — в аварии погиб ребенок и травмировалась беременная женщина

17 мая 2024 19:49
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Киеве произошло жуткое ДТП — в аварии погиб ребенок и травмировалась беременная женщина
Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На Броварском проспекте в столице произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 17 мая.

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ДТП в Киеве
Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

Детали смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло на Броварском проспекте в Киеве.

Установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.

 

ДТП в Киеве
Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка — беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлена в больницу. Еще один пассажир — 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование. Водителя BMW задержали, прибор Драгер показал, что он был трезв. Водителю готовится сообщение о подозрении.

 

ДТП в Киеве
Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Киеве будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП с пожаром на АЗС.

Ранее, на автомобильной дороге Киев — Знаменка в субботу, 11 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей погиб девятилетний пассажир.

Также мы писали о том, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.

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