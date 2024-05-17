В Киеве произошло жуткое ДТП — в аварии погиб ребенок и травмировалась беременная женщина
На Броварском проспекте в столице произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 17 мая.
Детали смертельной аварии
Смертельное ДТП произошло на Броварском проспекте в Киеве.
Установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.
В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка — беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлена в больницу. Еще один пассажир — 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили в прокуратуре.
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