В Киеве произошло жуткое ДТП — в аварии погиб ребенок и травмировалась беременная женщина

Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

На Броварском проспекте в столице произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 17 мая.

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Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

Детали смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло на Броварском проспекте в Киеве.

Установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем BMW, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo.

Авария на левом берегу столицы. Фото: Киевская городская прокуратура

В результате столкновения водитель Chevrolet Aveo, его пассажирка — беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлена в больницу. Еще один пассажир — 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщили в прокуратуре.