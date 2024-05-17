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У Києві сталася моторошна ДТП — в аварії загинула дитина та травмувалась вагітна жінка

17 травня 2024 19:49
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Києві сталася моторошна ДТП — в аварії загинула дитина та травмувалась вагітна жінка
Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Броварському проспекті у столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в п’ятницю, 17 травня.

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ДТП у Києві
Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Деталі смертельної автотрощі

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на Броварському проспекті в Києві.

Встановлено, що 38-річний водій, керуючи автомобілем BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo.

 

ДТП у Києві
Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet Aveo, його пасажирка — вагітна жінка у тяжкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир — 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП, повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування. Водія BMW затримали, прилад Драгер показав, що він був тверезий. Водієві готується повідомлення про підозру.

 

ДТП у Києві
Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, у Києві судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП з пожежею на АЗС.

Раніше, на автомобільній дорозі Київ — Знам'янка в суботу, 11 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир. 

Також ми писали про те, що в Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

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