У Києві сталася моторошна ДТП — в аварії загинула дитина та травмувалась вагітна жінка

Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

На Броварському проспекті у столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в п’ятницю, 17 травня.

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Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Деталі смертельної автотрощі

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на Броварському проспекті в Києві.

Встановлено, що 38-річний водій, керуючи автомобілем BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Changan, який після удару виїхав в некерованому стані на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo.

Автотроща на лівому березі столиці. Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок зіткнення водій Chevrolet Aveo, його пасажирка — вагітна жінка у тяжкому стані без свідомості доставлені в лікарню. Ще один пасажир — 1,5-річна дитина від отриманих травм померла на місці ДТП, повідомили у прокуратурі.