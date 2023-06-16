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В ГСЧС рассказали о ситуации с водой в Херсонской области

16 июня 2023 09:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГСЧС рассказали о ситуации с водой в Херсонской области
Спасатели откачивают воду в регионе. Фото: ГСЧС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,37 м. В настоящее время еще 17 населенных пунктов остаются подтопленными на правом берегу Днепра и 17 на временно оккупированной территории.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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На подконтрольной Украине территории подтопленными остаются 1 тыс. 649 домов. Спасатели продолжают откачивать воду.

"В течение 15 июня откачано 22 тысячи тонн воды из 88 домов и подвалов (с начала работ откачано более 59 тыс. тонн из 245 домов и подвалов), было привлечено 69 мотопомп", — добавили в сообщении.

Также в течение суток бойцы ГСЧС доставили жителям 49 тонн воды (среди них 36 тонн питьевой) и 4 тыс. 495 кг продуктов питания и продуктов первой необходимости.

Стабилизация ситуации в регионе

В Херсонской области состоялось заседание Совета обороны Херсонской области. Был принят ряд решений по урегулированию правопорядка и "стабилизации ситуации в регионе".

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что первоочередные вопросы, которые обсуждались на заседании, касались ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС, защиты людей, а также поддержки украинских военных.

Теперь на неоккупированных территориях запрещено:

  • Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать в отдельное распоряжение.
  • С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.
  • Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.).
  • Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, ранее после заседания Штаба в Херсоне было решено инициировать продление комендантского часа в городе. Все для того чтобы ликвидация последствий после подрыва Каховской ГЭС прошла более оперативно и быстрее.

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