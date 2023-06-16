Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow У ДСНС розповіли про ситуацію з водою у Херсонській області arrow

У ДСНС розповіли про ситуацію з водою у Херсонській області

16 червня 2023 09:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ДСНС розповіли про ситуацію з водою у Херсонській області
Рятувальники відкачують воду в регіоні. Фото: ДСНС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,37 м. Наразі ще 17 населених пунктів залишаються підтопленими на правому березі Дніпра та 17 на тимчасово окупованій території. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Читайте також:

Яка ситуація в області

На підконтрольній Україні території підтопленими залишаються 1 тис. 649 будинків. Рятувальники продовжують відкачувати воду. 

"Впродовж 15 червня відкачано 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано більше 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів), було залучено 69 мотопомп", — додали у повідомленні. 

Також протягом доби бійці ДСНС доставили жителям 49 тонн води (серед них 36 тонн питної) й 4 тис. 495 кг продуктів харчування та продуктів першої необхідності.

Стабілізація ситуації в регіоні

У Херсонській області відбулось засідання Ради оборони Херсонщини. Було прийнято низку рішень для врегулювання правопорядку та "стабілізації ситуації в регіоні".

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що першочергові питання, які обговорювались на засіданні, стосувались ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захисту людей, а також підтримки українських військових.

Тепер на неокупованих територіях заборонено:

  • В'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;
  • З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
  • Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше після засідання Штабу в Херсоні було вирішено ініціювати подовження комендантської години в місті. Усе для того, щоб ліквідація наслідків після підриву Каховської ГЕС пройшла більш оперативно та швидше. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB