У ДСНС розповіли про ситуацію з водою у Херсонській області

Рятувальники відкачують воду в регіоні. Фото: ДСНС

На річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 1,37 м. Наразі ще 17 населених пунктів залишаються підтопленими на правому березі Дніпра та 17 на тимчасово окупованій території.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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На підконтрольній Україні території підтопленими залишаються 1 тис. 649 будинків. Рятувальники продовжують відкачувати воду.

"Впродовж 15 червня відкачано 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів (з початку робіт відкачано більше 59 тис. тонн з 245 будинків та підвалів), було залучено 69 мотопомп", — додали у повідомленні.

Також протягом доби бійці ДСНС доставили жителям 49 тонн води (серед них 36 тонн питної) й 4 тис. 495 кг продуктів харчування та продуктів першої необхідності.

Стабілізація ситуації в регіоні

У Херсонській області відбулось засідання Ради оборони Херсонщини. Було прийнято низку рішень для врегулювання правопорядку та "стабілізації ситуації в регіоні".

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що першочергові питання, які обговорювались на засіданні, стосувались ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захисту людей, а також підтримки українських військових.

Тепер на неокупованих територіях заборонено:

В'їзд до населених пунктів, котрі постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;

З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);

Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо. Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше після засідання Штабу в Херсоні було вирішено ініціювати подовження комендантської години в місті. Усе для того, щоб ліквідація наслідків після підриву Каховської ГЕС пройшла більш оперативно та швидше.