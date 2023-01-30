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Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

30 января 2023 18:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Катастрофа вертолета МВД: возможные версии и причины
Расследование авиакатастроф — тяжелая и длительная процедура
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Утро 18 января войдет в трагические страницы истории современной Украины. Ведь в тот день с неба над Броварами при загадочных обстоятельствах упал вертолет ГСЧС. При неизвестных пока обстоятельствах впервые за время независимости нашей страны погибли первые действующие высокопоставленные государственные чиновники.

Едва ли не сразу после катастрофы в отдельных экспертных кругах появилось несколько версий произошедшего, которые претендовали на разряд возможных.

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Новини.LIVE попытались разобраться в некоторых из них.

Летели не тем бортом

Первая из версий заключалась в том, что министр с командой летел не тем вертолетом. Мол, полет осуществлялся на вертолете ГСЧС, а не МВД.

Это предположение смотрится, мягко говоря, странным. Поскольку Государственная служба по чрезвычайным ситуациям входит в состав МВД Украины, является его структурным подразделением. А значит, эта версия вряд ли может заслуживать достойного внимания.

Камень в фундамент крушения заложили давно

Отдельное внимание привлекает само воздушное транспортное средство.

После авиапроисшествия в информационном поле началось активное продвижение информации о том, что модель вертолета Super Puma является самой надежной среди модельного ряда французских машин такого класса.

"Стоит напомнить, что после авиакатастрофы этого вертолета в Норвегии, когда погибли 13 человек, эти машины были выведены из эксплуатации рядом стран и фактически поставлены на консервацию", — помогает разбираться в ситуации военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Но, как отметил он, несмотря на такое течение событий, украинская сторона закупает за кредитные французские 470 миллионов евро эти "вертушки" в количестве полсотни штук по завышенным ценам (если первоначальная цена была 20 млн долл., то после норвежской катастрофы она упала до 4-5 млн долл.). При этом контракт на приобретение подписывает именно тогдашний министр внутренних дел.

То есть факт приобретения вертолетов с сомнительным бэкграундом при определенных интересных обстоятельствах можно отнести к предпосылке трагедии в Броварском небе.

Наши люди по воздуху не ездят

Еще один "интересный" тезис, прозвучавший в информационном поле, заключался в том, что зачем для передвижений чиновниками использовался вертолет, а не другой тип транспорта.

Стоит отметить, объясняет эксперт, что это постоянная практика. Ведь и должностные лица МВД, и первые лица государства всегда в отдельных случаях используют вертолеты для соответствующих рейсов по территории Украины.

А перед взлетом каждый вертолет разогревается с работающими двигателями на стартовой площадке. Однако ответ на вопрос о технической стороне борта перед полетом должна дать именно специальная комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия.

Протокол безопасности

А вот факт пребывания в салоне вертолета сразу нескольких чиновников является особым случаем, который предстоит исследовать со всеми серьезными выводами.

Во-первых, инструкции соответствующего протокола безопасности, который бы прямо запрещал полеты на одном воздушном судне первых лиц органов власти, нет.

Авіакатастрофа в Броварах
Фото: УНИАН

Как указывает Снегирев, решение о перемещении охраняемого лица принимает непосредственно руководитель его личной охраны.

В контексте этого следует обратить внимание на то, что в Украине у каждого силового ведомства существует собственное охранное подразделение.

"В этом, может быть, и определенные "плюсы", а, может быть, и — "минусы" в отдельной ситуации", — рассуждает аналитик.

По его словам, главным "минусом" является то, что до сих пор нет отработанного единого протокола безопасности.

Именно поэтому решение принимает охрана лица в зависимости от ситуации и обстоятельств. А они сплошь и рядом оказывают существенное влияние на выбор решения.

То есть охрана лица часто прямо зависима от него, а потому принимает решение, находясь под прямым влиянием своего непосредственного руководителя, которым и является объект охраны.

"В общей практике именно за руководителем охраны должно быть последнее слово, и именно он должен принимать окончательное решение по использованию того или иного транспортного средства, перемещению тех или иных лиц", — констатировал Снегирев.

Работа ДРГ

Еще одна версия, которая гуляет по информационному пространству, касается использования врагом диверсионной группы с применением ПЗРК и утечки информации о перемещении первых должностных лиц.

"В этом случае я, конечно, не подвергаю сомнению профессионализм российской разведки. Но...", — продолжает военный эксперт.

Конечно, в наших реалиях, объясняет он, ПЗРК можно приобрести.

Как известно, маршрут передвижения охраняемого лица утверждается в последний момент перед отправкой по маршруту. Поэтому у заинтересованных в ликвидации лиц есть крайне мало времени для того, чтобы получить информацию об этом маршруте, характере, способе передвижения и — главное — количество лиц, которые будут находиться на борту конкретного воздушного судна.

"Эфесбешники они — "хорошие" ребята, но и для них не хватало бы времени для принятия решения относительно размещения группы, оснащенной ПЗРК, на маршруте возможного передвижения объекта, который их интересует", — отметил Снегирев.

К тому же при таком развитии событий, чтобы подстраховаться, необходимо было иметь в распоряжении не одну диверсионную группу. А это уже практически невозможно с учетом существующих реалий, а также того, что кроме основного маршрута и средства передвижения, существуют по меньшей мере два запасных.

Авіакатастрофа в Броварах
Фото: УНИАН

"Это устоявшаяся тактика и практика, которые писаны кровью", — подчеркнул эксперт.

Соответственно, добавил он, если бы были какие-то проблемы, оперативная информация о возможности теракта, то принималось бы решение по использованию дублирующего варианта.

То есть возможность теракта как таковую полностью отвергнуть нельзя, и на это спецслужбы должны дать ответ. Но способ исполнения, который озвучен, мало вероятен из-за его крайне сложной реализации.

Летчики

Для перевозки первых лиц всегда отбирают лучших специалистов.

"Для таких пассажиров экипаж проходит все возможные спецпроверки. По моему мнению, к экипажу в этом случае меньше всего должны быть вопросы", — констатировал Снегирев.

Кстати, как и в каких обстоятельствах действовал экипаж в тот день более или менее станет ясно после расшифровки параметрических и голосовых "черных ящиков", которые должны были быть найдены в первую очередь, осмотрены на целостность и изъяты для дешифрования с места катастрофы. А это ключевой момент в расследовании...

Информационные "утки"

По убеждению Снегирева, после трагедии украинскому обществу казалась очень дозированная, а часто не проверенная манипулятивная информация о происшествии с целью вызвать социальное напряжение вокруг этого чрезвычайного происшествия. И по этим фактам должны дать свои выводы сотрудники специальных служб.

К тому же, по мнению аналитика, сама трагедия была использована, в том числе врагом, как элемент информационно-психологической операции. В первую очередь, ее аудиторией стало военно-политическое руководство страны.

"В нашем случае была потеряна коммуникация с обществом со всеми последствиями", — убежден Снегирев.

Как показывает практика, расследование авиакатастроф является одним из самых сложных видов следствия. Поиск истины у нем может длиться как минимум полгода (вспомним хотя бы, сколько поляки расследовали Смоленскую трагедию со своим президентом).

Следовательно, преждевременное появление информации о причинах и обстоятельствах катастрофы может свидетельствовать о заангажированном характере расследования.

Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE

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