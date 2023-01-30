Катастрофа гелікоптера МВС: можливі версії та причини

Розслідування авіакатастроф — важка і тривала процедура

Ранок 18 січня увійде до трагічних сторінок історії сучасної України. Адже того дня з неба над Броварами при загадкових обставинах впав гелікоптер. За невідомих поки що обставин вперше за часів незалежності нашої країни загинули перші чинні високопосадовці.

Ледь не відразу після катастрофи в окремих експертних колах з'явилося декілька версій того, що сталося, які претендували на звання можливих.

Новини.LIVE спробувало розібратися в деяких із них.

Летіли не тим бортом

Перша з версій полягала в тому, що міністр з командою летів не тим гелікоптером. Мовляв, політ здійснювався на гелікоптері ДСНС, а не МВС.

Це припущення виглядає, м'яко кажучи, дивним. Оскільки Державна служба з надзвичайних ситуацій входить до складу МВС України, є його структурним підрозділом. А отже ця версія навряд чи може заслуговувати на достойну увагу.

Камінь у фундамент катастрофи заклали давно

Окрему увагу привертає сам повітряний транспортний засіб.

Після авіапригоди в інформаційному полі розпочалося активне просування інформації про те, що модель вертольота Super Puma є найнадійнішою серед модельного ряду французьких машин такого класу.

"Варто нагадати, що після авіакатастрофи цього вертольота в Норвегії, коли загинуло 13 людей, ці машини були виведені з експлуатації низкою країн і фактично поставлені на консервацію", — допомагає розбиратися в ситуації військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Але, як зазначив він, незважаючи на такий перебіг подій, українська сторона закупляє за кредитні французькі 470 мільйонів євро ці "вертушки" у кількості пів сотні штук за завищеними цінами (якщо первісна ціна була 20 млн дол., то після норвезької катастрофи вона впала до 4-5 млн дол.). При цьому контракт на придбання підписує безпосередньо тодішній міністр внутрішніх справ.

Тобто факт придбання гелікоптерів з сумнівним бекграундом за певних цікавих обставин можна віднести до передумови трагедії у броварському небі.

Наші люди по повітрю не їздять

Ще одна "цікава" теза, яка пролунала в інформаційному полі, полягала в тому, що навіщо для пересувань посадовцями використовувався гелікоптер, а не інший тип транспорту.

Варто зазначити, пояснює експерт, що це стала практика. Адже і посадові особи МВС, і перші особи держави завжди в окремих випадках використовують гелікоптери для відповідних рейсів територією України.

А перед зльотом кожен гелікоптер розігрівається з працюючими двигунами на стартовому майданчику. Однак відповідь на питання щодо технічного стану борту перед польотом має дати саме спеціальна комісія з розслідування причин та обставин авіапригоди.

Протокол безпеки

А ось факт перебування в салоні гелікоптера відразу декількох високопосадовців є цікавим випадком, який треба буде досліджувати з усіма серйозними висновками.

По-перше, інструкції відповідного безпекового протоколу, який би прямо забороняв польоти на одному повітряному судні перших осіб органів влади, немає.

Фото: УНІАН

Як вказує Снєгирьов, рішення щодо переміщення особи, яка охороняється, ухвалює безпосередньо керівник його особистої охорони.

У контексті цього варто звернути увагу на те, що в Україні у кожного силового відомства існує власний охоронний підрозділ.

"У цьому, можливо, і певні "плюси", а, можливо, і — "мінуси" в окремій ситуації", — розмірковує аналітик.

За його словами, головним "мінусом" є те, що досі немає відпрацьованого єдиного протоколу безпеки.



Саме тому рішення ухвалює охорона особи в залежності від ситуації та обставин. А вони часто-густо чинять суттєвий вплив на вибір рішення.

Тобто охорона особи часто є прямо залежною від неї, а тому ухвалює рішення, перебуваючи під прямим впливом свого безпосереднього керівника, яким і є об'єкт охорони.

"У загальній практиці саме за керівником охорони має бути останнє слово, і саме він має приймати остаточне рішення щодо використання того чи іншого транспортного засобу, переміщення тих чи інших осіб тощо", — констатував Снєгирьов.

Робота ДРГ

Інша цікава версія, яка гуляє інформаційним простором, стосується використання ворогом диверсійної групи з застосуванням ПЗРК і витоку інформації щодо переміщення перших посадових осіб.

"У цьому випадку я, звичайно, не ставлю під сумнів професіоналізм російської розвідки. Але...", — продовжує військовий експерт.

Звісно, у теперішніх наших реаліях, пояснює він, ПЗРК можна придбати.

Як відомо, маршрут пересування особи, що охороняється, затверджується в останній момент перед подорожжю. Тому у зацікавлених у ліквідації осіб є обмаль часу для того, щоб отримати інформацію про цей маршрут, характер, спосіб пересування і — головне — кількість осіб, які будуть перебувати на борту конкретного повітряного судна.

"Ефесбешники вони — "файні" хлопці, але і для них бракувало б часу для ухвалення рішення щодо розміщення групи, оснащеної ПЗРК, на маршруті можливого пересування об'єкта, який їх цікавить", — зазначив Снєгирьов.

До того ж при такому розвитку подій, щоб підстрахуватися, необхідно було б мати в своєму розпорядженні не одну диверсійну групу. А це вже практично неможливо з урахуванням теперішніх реалій, а також того, що, крім основного маршруту і засобу пересування, існують щонайменше два запасних.

"Це тактика і практика, які писані кров'ю", — наголосив експерт.

Відповідно, додав він, якби були якісь негаразди, оперативна інформація щодо можливості теракту, то ухвалювалося б рішення щодо використання дублюючого варіанту.

Тобто можливість теракту як таку повністю відкинути не можна, і на це спецслужби мають дати відповідь. Але спосіб виконання, який озвучено, мало вірогідний через його вкрай складну реалізацію.

Льотчики

Для перевезення перших осіб завжди відбирають найкращих фахівців.

"Для таких пасажирів екіпаж проходить всі можливі спецперевірки. Як на мою думку, до екіпажу у цьому випадку менше за все мають бути запитання", — висловився Снєгирьов.

Фото: УНІАН

До речі, як і в яких обставинах діяв екіпаж того дня більш-менш стане зрозуміло після розшифровки параметричних і голосових "чорних скриньок", які мали бути у першу чергу знайдені, оглянуті на цілісність і вилучені для дешифрування з місця катастрофи. А це є ключовим моментом в розслідуванні...

Інформаційні "качки"

На переконання Снєгирьова, після трагедії українському суспільству видавалася дуже дозована, а часто не перевірена маніпулятивна інформація про подію з метою викликати соціальну напругу навколо цієї надзвичайної пригоди. І за цими фактами мали б дати свої висновки співробітники спеціальних служб.

До того ж, як вважає аналітик, сама трагедія була використана, зокрема ворогом, як елемент інформаційно-психологічної операції. У першу чергу її аудиторією стало військово-політичне керівництво країни.

"У нашому випадку було втрачено комунікацію із суспільством з усіма наслідками", — переконаний Снєгирьов.

Як свідчить практика, розслідування авіакатастроф є одним з найскладніших видів слідства. Пошук істини в них може тривати, як мінімум, пів року (згадаємо хоча б, скільки поляки розслідували Смоленську трагедію зі своїм президентом).

Отже, передчасна поява інформації щодо причин і обставин катастрофи, може свідчити про заангажований характер розслідування.

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE