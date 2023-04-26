Трагедия на Чернобыльской АЭС: опасность, которая не исчезла

Чернобыльская АЭС. Фото: УНИАН

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Спустя 37 лет тайн одной из самых ужасных катастроф человечества почти не осталось. Но, несмотря на то, что эмоциональный шок вокруг события затих, зона отчуждения годами остается мистическим местом, а опасность обострилась во время вооруженной агрессии России против Украины.

О Чернобыле тогда и сейчас — в материале Новини.LIVE.

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Чернобыль 1986

В ночь на 26 апреля 1986 на ЧАЭС вспыхнул четвертый энергоблок. Уже позже мир услышит самую жуткую запись телефонного звонка 20 века:

— Что у вас там горит?

— Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком.

— А там люди есть?

— Да.

— Поднимай наш состав.

На ликвидацию аварии привлекли более 500 000 человек, более 10 000 погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Тогдашнее руководство СССР пыталось скрыть размеры трагедии, но радиоактивное облако от взрыва прошлось по Европе, восточной части США, большая часть радиоактивных веществ осели в Беларуси. Людей начали эвакуировать из Киевской области. Всего вынужденно покинули дом более 300 000 человек.

Казалось, что самые страшные события происходили в первые дни и недели после взрыва. Но от последствий катастрофы люди приходят в себя до сих пор. Радиация повлияла на здоровье тысяч людей, которые получили инвалидность. Часть территорий Украины стала серой зоной, где невозможно жить и опасно находиться.

Чернобыльская АЭС. Фото: Новини.LIVE

Чернобыль: новая жизнь

Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения. С годами она превратилась в туристическое место. Посмотреть на вымершие города и села, уникальные животные и погрузиться в историю катастрофы ехали со всех уголков мира. Особенно привлекательной Чернобыльская зона стала после выхода американского сериала, спустя годы изрядно напомнившего события 1986 года.

В 2021 году территорию Чернобыля посетило 39 172 украинца, а количество иностранных туристов составило 33 914 человек.

Чернобыль. Фото: Новини.LIVE

Зона отчуждения. Фото: Новини.LIVE

Старый автобус в Чернобыле. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

В тот год государство направило усилия, чтобы Чернобыль обрел новую жизнь, выставив несколько локаций на приватизацию, чтобы развить там туристический бизнес еще больше. В 2021 году в зоне отчуждения побывала и команда Новини.LIVE.

Пункт пропуска в Чернобыльскую зону отчуждения. Фото: Новини.LIVE

Пункт пропуска в Чернобыльскую зону отчуждения. Фото: Новини.LIVE

Затерянный дом в Чернобыле. Фото: Новини.LIVE

Чернобыльская АЭС. Фото: Новини.LIVE 1/4 _ 4

Чернобыль 2022

Новые эмоции — шок и страх, Чернобыль вызвал в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Внимание к ЧАЭС обострилось, когда россияне оккупировали станцию. Некоторые украинцы испугались возможного ядерного взрыва больше войны, и именно из страха новой катастрофы на ЧАЭС срочного бросились вывозить детей.

Коляска в музее Чернобыля. Фото: Новини.LIVE

Двор в Припяти. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 2

Станция была захвачена силой и оружием с 24 февраля по 2 апреля. 30-километровую зону отчуждения оккупанты использовали для подготовки новых атак против обороны со стороны украинцев.

Глобальной катастрофы не произошло, но еще будут продолжаться исследования, повредили ли россияне захоронение радиоактивных отходов.

Редакция Новини.LIVE благодарит всех ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ВСУ, которые освободили Чернобыль от оккупантов в 2022 г. Светлая память тем, кто погиб за нашу с вами жизнь.