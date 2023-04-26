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Трагедія на Чорнобильській АЕС: небезпека, яка не зникла

26 квітня 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Трагедія на Чорнобильській АЕС: небезпека, яка не зникла
Чорнобильська АЕС. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Трагедія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Через 37 років таємниць однієї з найжахливіших катастроф людства майже не залишилося. Та попри те, що емоційний шок навколо події затих, зона відчуження роками залишається містичним місцем, а небезпека загострилася під час збройної агресії Росії проти України. 

Про Чорнобиль тоді і зараз — в матеріалі Новини.LIVE. 

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Чорнобиль 1986

В ніч на 26 квітня 1986 року на ЧАЕС спалахнув четвертий енергоблок. Вже пізніше світ почує наймоторошніший запис телефонного дзвінка 20 століття: 

— Что у вас там горит? 

— Взрыв на главном корпусе. Между 3 и 4 блоком. 
— А там люди есть?

— Да. 

— Подымай наш состав. 

На ліквідацію аварії залучили понад 500 000 осіб, понад 10 000 людей загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Тодішнє керівництво СРСР намагалося приховати розміри трагедії, але радіоактивна хмара від вибуху пройшлася Європою, східною частиною США, велика частина радіоактивних речовин осіли в Білорусі. Людей почали евакуйовувати з Київської області. Загалом вимушено покинули дім понад 300 000 осіб. 

Здавалося, що найстрашніші події відбувалися перші дні та тижні після вибуху. Але від наслідків катастрофи люди оговтуються досі. Радіація вплинула на здоров'я тисяч людей, які отримали інвалідність. Частина територій України стали сірою зоною, де неможливо жити і небезпечно перебувати. 

Чорнобиль тур
Чорнобильська АЕС. Фото: Новини.LIVE

Чорнобиль: нове життя 

Навколо ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження. З роками вона перетворилася у туристичне місце. Подивитися на вимерлі міста та села, унікальних тварин та зануритися в історію катастрофи їхали з усіх куточків світу. Особливо привабливою Чорнобильська зона стала після виходу американського серіалу, який через роки неабияк реалістично нагадав події 1986 року. 

У 2021 році територію Чорнобиля відвідало 39 172 українці, а кількість іноземних туристів становила 33 914 осіб.

  • Чорнобиль. Фото: Новини.LIVE
  • Зона відчуження. Фото: Новини.LIVE
  • Старий автобус у Чорнобилі. Фото: Новини.LIVE
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Того року держава спрямувала зусилля, аби Чорнобиль отримав нове життя, виставивши кілька локацій на приватизацію, аби розвинути там туристичний бізнес ще більше. В 2021 році в зоні відчуження побувала і команда Новини.LIVE. 

  • Пункт пропуску в Чорнобильську зону відчуження. Фото: Новини.LIVE
  • Пункт пропуску в Чорнобильську зону відчуження. Фото: Новини.LIVE
  • Закинутий будинок у Чорнобилі. Фото: Новини.LIVE
  • Чорнобильська АЕС. Фото: Новини.LIVE
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Чорнобиль 2022 

Нові емоції — шок та страх, Чорнобиль викликав у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Увага до ЧАЕС загострилася, коли росіяни окупували станцію. Деякі українці злякалися можливого ядерного вибуху більше за війну, і саме зі страху нової катастрофи на ЧАЕС термінового кинулися вивозити дітей

  • Коляска в музеї Чорнобиля. Фото: Новини.LIVE
  • Двір у Прип'яті. Фото: Новини.LIVE
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Станція була захоплена силою та зброєю з 24 лютого по 2 квітня. 30-кілометрову зону відчуження окупанти використовували для підготовки нових атак проти оборони зі сторони українців.

Глобальної катастрофи не сталося, але ще триватимуть дослідження, чи пошкодили росіяни захоронення радіоактивних відходів.

Редакція Новини.LIVE дякує всім ліквідаторам катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році та ЗСУ, які звільнили Чорнобиль від окупантів у 2022 р. Світла пам'ять тим, хто загинув за наше з вами життя.

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