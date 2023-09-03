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Тайвань готовится к мощному тайфуну и начал эвакуацию людей

3 сентября 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Тайвань готовится к мощному тайфуну и начал эвакуацию людей
Приближение тайфуна. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Тайвань готовится к мощному тайфуну и начала эвакуировать людей. При этом, власти принимают все необходимые меры безопасности. 

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что в ответ на угрозу, власти организовали эвакуацию более чем 3 тыс. жителей. Было принято решение остановить авиасообщение внутри страны и переходы на прибрежные острова. В ряде районов на юге и востоке день признан нерабочим.

Предполагается, что тайфун достигнет Тайваня в районах, где расположены горы и живет мало людей, к середине воскресенья.

Также сообщается, что военные силы и специальная техника были мобилизованы для устранения возможных последствий наводнения, вызванного надвигающейся стихией.

Глава Тайваня Цай Ин Вэнь на совещании с сотрудниками службы экстренного реагирования подчеркнул, что такой мощный тайфун, проходящий через центральные горы острова, будет первым за последние четыре года.

Стоит отметить, что после того как тайфун пройдет через Тайвань, ожидается его движение в сторону Китая через Тайваньский пролив.

Напомним, что на юге Японии сильный дождь выпал на значительную часть страны, приведя к серьезным последствиям. Из-за локальных наводнений власти эвакуируют 2 миллиона человек, также есть погибшие и пропавшие без вести.

 

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