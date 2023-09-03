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Тайвань готується до потужного тайфуну та розпочав евакуацію людей

3 вересня 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тайвань готується до потужного тайфуну та розпочав евакуацію людей
Наближення тайфуну. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Тайвань готується до потужного тайфуну та почала евакуювати людей. При цьому влада вживає всіх необхідних заходів безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що у відповідь на загрозу влада організувала евакуацію більш ніж 3 тис. жителів. Було ухвалено рішення зупинити авіасполучення всередині країни та переходи на прибережні острови. У ряді районів на півдні та сході день визнано неробочим.

Передбачається, що Тайфун досягне Тайваню в районах, де розташовані гори і живе мало людей, до середини неділі.

Також повідомляється, що військові сили й спеціальна техніка були мобілізовані для усунення можливих наслідків повені, викликаної стихією.

Глава Тайваню Цай Ін Вень на нараді зі співробітниками служби екстреного реагування наголосив, що такий потужний тайфун, який проходить через центральні гори острова, буде першим за останні чотири роки.

Варто зазначити, що після того, як тайфун пройде через Тайвань, очікується його рух у бік Китаю через Тайванську протоку.

Нагадаємо, що на півдні Японії сильний дощ випав на значну частину країни, спричинивши серйозні наслідки. Через локальні повені влада евакуює 2 мільйони людей, також є загиблі й зниклі безвісти.

 

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