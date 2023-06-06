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Стало известно, сколько людей находилось в Новой Каховке на момент крушения

6 июня 2023 14:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Новая Каховка уходит под воду: масштабы затопления
Новая Каховка после поддержки ГЭС. Фото: Facebook Виталий Кубатко
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Новая Каховка на Херсонщине уходит под воду после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Люди самостоятельно выбираются из эпицентра крушения.

Сколько населения находилось в городе на момент подрыва, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у мэра Новой Каховки Владимира Коваленко.

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"Реально в городе проживало от 10 до 12 тысяч человек из тех 50 тысяч, которые жили до начала войны. Еще 5-6 тысяч человек живут в селах, которые входят в состав общества", — сказал мэр.

Он добавил, что по словам очевидцев, оккупационные власти не проводят эвакуацию населения. Люди самостоятельно пытаются выбраться из затопленных территорий. В общем, наиболее сложные участки — это Днепровский проспект.

Новая Каховка
Затоплены улицы Новой Каховки. Фото: Facebook Виталий Кубатко

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

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