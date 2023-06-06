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Стало відомо, скільки людей перебували у Новій Каховці на момент катастрофи

6 червня 2023 14:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Нова Каховка йде під воду: масштаби затоплення
Нова Каховка після підтриву ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Нова Каховка на Херсонщині йде під воду після підриву окупантами Каховської ГЕС. Люди самостійно вибираються з епіцентру катастрофи. 

Скільки населення перебувало у місті на момент підриву, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в мера Нової Каховки Володимира Коваленко. 

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"Реально у місті проживало від 10 до 12 тисяч людей з тих 50 тисяч, які жили до початку війни. Ще 5-6 тисяч людей живуть у селах, які входять до складу громади", — сказав мер. 

Він додав, що зі слів очевидців, окупаційна влада не проводить евакуацію населення. Люди самотужки намагаються вибратися з затоплених територій. Загалом найбільш складні ділянки — це Дніпровський проспект. 

Нова Каховка
Затоплені вулиці Нової Каховки. Фото: Facebook Віталій Кубатко

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

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