Нова Каховка йде під воду: масштаби затоплення

Нова Каховка після підтриву ГЕС. Фото: Facebook Віталій Кубатко

Нова Каховка на Херсонщині йде під воду після підриву окупантами Каховської ГЕС. Люди самостійно вибираються з епіцентру катастрофи.

Скільки населення перебувало у місті на момент підриву, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в мера Нової Каховки Володимира Коваленко.

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"Реально у місті проживало від 10 до 12 тисяч людей з тих 50 тисяч, які жили до початку війни. Ще 5-6 тисяч людей живуть у селах, які входять до складу громади", — сказав мер.

Він додав, що зі слів очевидців, окупаційна влада не проводить евакуацію населення. Люди самотужки намагаються вибратися з затоплених територій. Загалом найбільш складні ділянки — це Дніпровський проспект.

Затоплені вулиці Нової Каховки. Фото: Facebook Віталій Кубатко

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

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