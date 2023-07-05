Стало известно, какие населенные пункты пострадают больше всего в случае взрыва ЗАЭС

Подготовка к возможному теракту в ЗАЭС. Фото: Укринформ

Сейчас ситуация на Запорожской АЭС непростая и напряженная, поскольку она находится в руках оккупантов, которые заминировали ее взрывчаткой. В украинской разведке подтверждают, что Россия готовит теракт, поэтому вероятность катастрофы достаточно высока.

В издании OBOZREVATEL рассказали, что ждать украинцам от россиян и какой может быть масштаб вероятной катастрофы.

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По словам ученых, работающих в Энергоатоме, если российские оккупанты все же совершат такой теракт, то масштабы катастрофы могут быть крайне велики. Ведь после взрыва на атомной электростанции радиация охватит не только Украину, но и другие страны, которые находятся возле нас.

"Научный сотрудник Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов в комментарии СМИ отметил, что по расчетам больше всего от радиации пострадает именно оккупированная сейчас территория", — говорится в сообщении.

Зона заражения

В свою очередь профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк подчеркнул, что зоной заражения будет радиус в 30 км.

По его словам, есть разница между Чернобыльской катастрофой 1986 года и вероятной катастрофой на ЗАЭС, ведь сейчас там работает только один из шести реакторов.

"Однако, по его словам, для Запорожской АЭС опасен фукусимский сценарий, когда будут полностью обесточены все блоки. Прекращение охлаждения реактора приведет к его разогреву, что в свою очередь станет причиной взрывов всех блоков. Причем будет происходить это не одним взрывом сразу, а постепенно", — добавляют в материале.

Какие населенные пункты пострадают больше всего

Он добавил, что в случае теракта больше всего пострадают Никополь и Энергодар, которые находятся в 10-километровой зоне.

"Заражение других территорий и формирование поля загрязнения будет зависеть от природных условий — направления ветра, наличия или отсутствия осадков", — говорят в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, радиозагрязнения, такие как были после аварии на Чернобыльской АЭС, на ЗАЭС не предусматриваются.

"Самое главное — выдержать первые два часа в полностью замкнутом помещении. Также нужно сделать запасы пищи и воды", — отметил Малашко.

Какие города и села окажутся под угрозой

Отмечается, что угрозу радиационного заражения ожидают населенные пункты в радиусе 30 километров.

Инфографика: OBOZREVATEL

В Запорожье:

Каменка-Днепровская,

Кушугум,

Малокатериновка,

Балабино,

Балки,

Васильевка,

Большая и Малая Белозерки,

Днепрорудное,

Николаевка.

В Днепропетровской области:

Никополь,

Марганец,

Покровское,

Красногригорьевка,

Грушевка,

Томаковка,

Покров.

Напомним, самые плохие сценарии для Запорожской АЭС — специальный подрыв оккупантами, но для этого нужно потратить огромное количество взрывчатых веществ.