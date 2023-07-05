Стало відомо, які населені пункти постраждають найбільше в разі підриву ЗАЕС
Наразі ситуація на Запорізькій АЕС є непростою та напруженою, оскільки вона перебуває в руках окупантів, які замінували її вибухівкою. В українській розвідці підтверджують, що Росія готує теракт, тому ймовірність катастрофи є досить високою.
У виданні OBOZREVATEL розповіли, на що чекати українцям від росіян та який може бути масштаб ймовірної катастрофи.
Які наслідки чекатимуть на українців
За словами науковців, які працюють в Енергоатомі, якщо російські окупанти все таки зроблять такий теракт, то масштаби катастрофи можуть бути вкрай великими. Адже після вибуху на атомній електростанції, радіація охопить не тільки Україну, а й інші країни, які розташовані біля нас.
"Науковий співробітник Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки Захар Іванов в коментарі ЗМІ зазначив, що за розрахунками, найбільше від радіації постраждає саме окупована нині територія", — йдеться у повідомленні.
Зона зараження
Своєю чергою професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк наголосив, що зоною зараження буде радіус у 30 км.
За його словами, є велика різниця між Чорнобильською катастрофою 1986 року та ймовірною катастрофою на ЗАЕС, адже зараз там працює тільки один із шести реакторів.
"Однак, за його словами, для Запорізької АЕС найнебезпечнішим є фукусімський сценарій, коли буде повністю знеструмлено всі блоки. Припинення охолодження реактора призведе до його розігрівання, що своєю чергою стане причиною вибухів усіх блоків. Причому відбуватиметься це не одним вибухом одразу, а поступово", — додають у матеріалі.
Які населені пункти постраждають найбільше
Він додав, що в разі теракту найбільше постраждають Нікополь та Енергодар, які розташовуються у 10-кілометровій зоні.
"Зараження інших територій і формування поля забруднення буде залежати від природних умов — напрямку вітру, наявності чи відсутності опадів", — пояснюється у повідомленні.
За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, радіозабрудень, такі як були після аварії на Чорнобильській АЕС, на ЗАЕС не передбачається.
"Найголовніше — витримати перші дві години у повністю замкненому приміщенні. Також треба зробити запаси їжі та води", — зауважив Малашко.
Які міста та села опиняться під загрозою
Зазначається, що на загрозу радіаційного зараження очікують населені пункти у радіусі 30 кілометрів.
На Запоріжжі:
- Кам’янка-Дніпровська,
- Кушугум,
- Малокатеринівка,
- Балабине,
- Балки,
- Василівка,
- Велика та Мала Білозерки,
- Дніпрорудне,
- Михайлівка.
У Дніпропетровській області:
- Нікополь,
- Марганець,
- Покровське,
- Червоногригорівка,
- Грушівка,
- Томаківка,
- Покров.
Нагадаємо, найгірші сценарії для Запорізької АЕС — спеціальний підрив окупантами, але для цього треба витратити величезну кількість вибухових речовин.