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Стало відомо, які населені пункти постраждають найбільше в разі підриву ЗАЕС

5 липня 2023 09:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, які населені пункти постраждають найбільше в разі підриву ЗАЕС
Підготовка до можливого теракту на ЗАЕС. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі ситуація на Запорізькій АЕС є непростою та напруженою, оскільки вона перебуває в руках окупантів, які замінували її вибухівкою. В українській розвідці підтверджують, що Росія готує теракт, тому ймовірність катастрофи є досить високою.

У виданні OBOZREVATEL розповіли, на що чекати українцям від росіян та який може бути масштаб ймовірної катастрофи.

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За словами науковців, які працюють в Енергоатомі, якщо російські окупанти все таки зроблять такий теракт, то масштаби катастрофи можуть бути вкрай великими. Адже після вибуху на атомній електростанції, радіація охопить не тільки Україну, а й інші країни, які розташовані біля нас.

"Науковий співробітник Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки Захар Іванов в коментарі ЗМІ зазначив, що за розрахунками, найбільше від радіації постраждає саме окупована нині територія", — йдеться у повідомленні.

Зона зараження

Своєю чергою професор Інституту радіоактивності довкілля Фукусімського університету Марк Железняк наголосив, що зоною зараження буде радіус у 30 км.

За його словами, є велика різниця між Чорнобильською катастрофою 1986 року та ймовірною катастрофою на ЗАЕС, адже зараз там працює тільки один із шести реакторів.

"Однак, за його словами, для Запорізької АЕС найнебезпечнішим є фукусімський сценарій, коли буде повністю знеструмлено всі блоки. Припинення охолодження реактора призведе до його розігрівання, що своєю чергою стане причиною вибухів усіх блоків. Причому відбуватиметься це не одним вибухом одразу, а поступово", — додають у матеріалі.

Які населені пункти постраждають найбільше

Він додав, що в разі теракту найбільше постраждають Нікополь та Енергодар, які розташовуються у 10-кілометровій зоні. 

"Зараження інших територій і формування поля забруднення буде залежати від природних умов — напрямку вітру, наявності чи відсутності опадів", — пояснюється у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, радіозабрудень, такі як були після аварії на Чорнобильській АЕС, на ЗАЕС не передбачається.

"Найголовніше — витримати перші дві години у повністю замкненому приміщенні. Також треба зробити запаси їжі та води", — зауважив Малашко.

Які міста та села опиняться під загрозою

Зазначається, що на загрозу радіаційного зараження очікують населені пункти у радіусі 30 кілометрів.

Загроза теракту на ЗАЕС: які території можуть зазнати евакуації. Карта
Інфографіка: OBOZREVATEL

На Запоріжжі: 

  • Кам’янка-Дніпровська,
  • Кушугум,
  • Малокатеринівка,
  • Балабине,
  • Балки,
  • Василівка,
  • Велика та Мала Білозерки,
  • Дніпрорудне,
  • Михайлівка.

У Дніпропетровській області: 

  • Нікополь,
  • Марганець,
  • Покровське,
  • Червоногригорівка,
  • Грушівка,
  • Томаківка,
  • Покров.

Нагадаємо, найгірші сценарії для Запорізької АЕС — спеціальний підрив окупантами, але для цього треба витратити величезну кількість вибухових речовин. 

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