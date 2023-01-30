Могла ли Российская ДРГ сбить вертолет Монастырского

Для совершения теракта такого рода нужно не только иметь хорошо обученных исполнителей

Версия уничтожения над Броварами вертолета с руководством МВД Украины российскими диверсантами вряд ли может оказаться правдоподобной. Ведь для реализации такого замысла нужно соединить в одно целое ряд факторов и обстоятельств.

Такое мнение в комментарии Новости.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В этом случае я, конечно, не подвергаю сомнению профессионализм российской разведки. Но..." , — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, конечно, в наших реалиях ПЗРК можно приобрести.

В то же время Снегирев обратил внимание на то, что маршрут передвижения охраняемого лица утверждается в последний момент перед путешествием. Поэтому у заинтересованных в ликвидации лиц есть мало времени для того, чтобы получить информацию об этом маршруте, характере, способе передвижения и — главное — количество лиц, которые будут находиться на борту конкретного воздушного судна.

"Эфессэшники они — "хорошие" ребята, но и для них не хватало бы времени для принятия решения по размещению группы, оснащенной ПЗРК, на маршруте возможного передвижения интересующего их объекта", — заверил Снегирев.

К тому же, отметил он, при таком развитии событий, чтобы подстраховаться, необходимо было иметь в распоряжении не одну диверсионную группу. А это уже практически невозможно с учетом существующих реалий, а также того, что, кроме основного маршрута и средства передвижения, существуют по меньшей мере два запасных.

"Это тактика и практика, которые писаны кровью", — подчеркнул эксперт.

Соответственно, добавил он, если бы были какие-то проблемы, оперативная информация о возможности теракта, то принималось бы решение по использованию дублирующего варианта.

То есть, объяснил Снегирев, возможность теракта как таковую полностью отвергнуть нельзя, и на это спецслужбы должны дать ответ.

"Но способ исполнения, который озвучен, мало вероятен из-за его крайне сложной реализации", — выразил свое мнение аналитик.

Что произошло в небе над Броварами

18 января в 8:20 в городе Бровары на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет.

В результате падения вертолета было повреждено здание детского сада с последующим возгоранием. Также вылетели окна в 14-этажном жилом доме рядом.

Кроме того, сообщалось, что причины авиакатастрофы, в результате которой погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, будут устанавливаться следователями.

Тем временем следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах. Рассматриваются три версии трагедии.

Напомним, после гибели Дениса Монастырского правительство назначило нового исполняющего его обязанности министра внутренних дел. Им стал Игорь Клименко.

Фото: УНИАН