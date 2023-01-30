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Стало відомо, чи могла російська ДРГ збити гелікоптер з керівництвом МВС

30 січня 2023 19:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чи могла Російська ДРГ збити вертольот Монастирського
Для здійснення теракту такого роду треба не лише мати добре навчених виконавців
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Версія збиття над Броварами гелікоптера з керівництвом МВС України російськими диверсантами навряд чи може виявитися правдоподібною. Адже для реалізації такого задуму треба з'єднати в одне ціле низку факторів і обставин.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"У цьому випадку я, звичайно, не ставлю під сумнів професіоналізм російської розвідки. Але...", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, звісно, у теперішніх наших реаліях ПЗРК можна придбати. 

Водночас Снєгирьов звернув увагу на те, що маршрут пересування особи, що охороняється, затверджується в останній момент перед подорожжю. Тому у зацікавлених у ліквідації осіб є обмаль часу для того, щоб отримати інформацію про цей маршрут, характер, спосіб пересування і — головне — кількість осіб, які будуть перебувати на борту конкретного повітряного судна.

"Ефесбешники вони — "файні" хлопці, але і для них бракувало б часу для прийняття рішення щодо розміщення групи, оснащеної ПЗРК, на маршруті можливого пересування об'єкта, який їх цікавить", — запевнив Снєгирьов.

До того ж, зазначив він, при такому розвитку подій, щоб підстрахуватися, необхідно було б мати в своєму розпорядженні не одну диверсійну групу. А це вже — практично не можливо з урахуванням існуючих реалій, а також того, що, крім основного маршруту і засобу пересування, існують щонайменше два запасних. 

"Це тактика і практика, які писані кров'ю", — наголосив експерт.

Відповідно, додав він, якби були якісь негаразди, оперативна інформація щодо можливості теракту, то ухвалювалося б рішення щодо використання дублюючого варіанту.

Тобто, пояснив Снєгирьов, можливість теракту як таку повністю відкинути не можна, і на це спецслужби мають дати відповідь.

"Але спосіб виконання, який озвучено, мало вірогідний через його вкрай складну реалізацію", — висловив свою думку аналітик.

Що сталося у небі над Броварами

18 січня о 8:20 у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гелікоптер

Внаслідок падіння вертольота було пошкоджено будівлю дитячого садка з подальшим загорянням. Також вилетіли вікна у 14-поверховому житловому будинку поруч.

Крім того, повідомлялося, що причини авіакатастрофи, внаслідок якої загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, будуть встановлюватися слідчими.

Тим часом слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах. Розглядаються три версії трагедії.

Нагадаємо, після загибелі Дениса Монастирського уряд призначив нового виконувача його обов'язків міністра внутрішніх справ. Ним став Ігор Клименко.

Фото: УНІАН

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