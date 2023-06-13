Село Корсунка стало полностью непригодным для жизни, — мэр Новой Каховки

Вид на село Корсунка Новокаховской общины до подрыва дамбы. Фото: Wikipedia

В Новокаховской общине самая большая трагедия происходит в селе Корсунка. Почти все дома разрушены, а уцелевшие мародерят россияне — населенный пункт больше не пригоден для жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС в полной силе ощущает Корсунка. Там вода разрушила почти все жилые дома.

"Корсунка — это населенный пункт, где из 724 домов 700 подтоплены. По сути, село полностью в таком состоянии, где нельзя ни проживать, ни планировать какую-либо деятельность", — рассказал Владимир Коваленко.

Уничтожены также все большие теплицы, так называемые балаганы. Именно за счет этих теплиц люди в деревне и выживали.

Погибли многие домашние животные, собаки и коты. Начали складываться дома, особенно глиняные – они просто садятся под тяжестью кровли.

Полноценной эвакуации людей также не было, хотя недавно россияне предлагают вывезти людей. Однако только в глубину России и только при наличии российского паспорта.

"Но самое страшное - в Корсунке началось сплошное мародерство. Вскрывают жилые дома, где хозяева либо уехали, либо не успели еще вернуться из тех населенных пунктов, где они во время затопления были. Вчера, например, человек застал в квартире как его вещи просто упаковывали", — сообщил городской голова Новой Каховки.

Также в Корсунке нет ни электроэнергии, ни воды. Скважины все без света, и люди не рискуют ту воду теперь брать, ведь неизвестно какого она качества.

Напомним, россияне предлагали жителям Корсунки эвакуироваться в Челябинск. Согласилась только одна пара.