Село Корсунка стало полностью непригодным для жизни, — мэр Новой Каховки
В Новокаховской общине самая большая трагедия происходит в селе Корсунка. Почти все дома разрушены, а уцелевшие мародерят россияне — населенный пункт больше не пригоден для жизни.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
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Последствия подрыва Каховской ГЭС в полной силе ощущает Корсунка. Там вода разрушила почти все жилые дома.
"Корсунка — это населенный пункт, где из 724 домов 700 подтоплены. По сути, село полностью в таком состоянии, где нельзя ни проживать, ни планировать какую-либо деятельность", — рассказал Владимир Коваленко.
Уничтожены также все большие теплицы, так называемые балаганы. Именно за счет этих теплиц люди в деревне и выживали.
Погибли многие домашние животные, собаки и коты. Начали складываться дома, особенно глиняные – они просто садятся под тяжестью кровли.
Полноценной эвакуации людей также не было, хотя недавно россияне предлагают вывезти людей. Однако только в глубину России и только при наличии российского паспорта.
"Но самое страшное - в Корсунке началось сплошное мародерство. Вскрывают жилые дома, где хозяева либо уехали, либо не успели еще вернуться из тех населенных пунктов, где они во время затопления были. Вчера, например, человек застал в квартире как его вещи просто упаковывали", — сообщил городской голова Новой Каховки.
Также в Корсунке нет ни электроэнергии, ни воды. Скважины все без света, и люди не рискуют ту воду теперь брать, ведь неизвестно какого она качества.
Напомним, россияне предлагали жителям Корсунки эвакуироваться в Челябинск. Согласилась только одна пара.