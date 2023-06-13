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Село Корсунка стало повністю непридатне для життя, — мер Нової Каховки

13 червня 2023 14:53
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Село Корсунка стало повністю непридатне для життя, — мер Нової Каховки
Вид на село Корсунка Новокаховської громади до підриву дамби. Фото: Wikipedia
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Новокаховській громаді наразі найбільша трагедія відбувається у селі Корсунка. Майже всі будинки зруйновані, а те, що вціліло, мародерять росіяни — населений пункт більше не придатний для життя.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Деталі

Наслідки підриву Каховської ГЕС у повній силі відчуває на собі Корсунка. Там вода зруйнувала майже всі житлові будинки.

"Корсунка — це населений пункт, де з 724 будинків 700 підтоплені. По суті, село повністю в такому стані, де не можна ні проживати, ні планувати якусь діяльність", — розповів Володимир Коваленко.

Знищено також усі великі теплиці, так звані балагани. Саме за рахунок цих теплиць люди в селі й виживали. 

Загинуло багато свійських тварин, собак та котів. Почали складатися будинки, особливо глиняні — вони просто сідають під вагою покрівлі. 

Повноцінною евакуації людей також не було, хоча віднедавна росіяни пропонують вивезти людей. Однак лише в глибину Росії, і лише за наявності російського паспорту. 

"Але саме страшне — в Корсунці почалося суцільне мародерство. Вскривають житлові будинки, де господарі або виїхали, або не встигли ще повернутися з тих населених пунктів, де вони під час затоплення були. Вчора, наприклад, людина застала в квартирі як її речі просто упаковували", — повідомив міський голова Нової Каховки.

Також у самій Корсунці немає ані електроенергії, ані води. Скважини всі без світла, і люди не ризикують ту воду тепер брати, адже невідомо якої вона якості. 

Нагадаємо, росіяни пропонували мешканцям Корсунки евакуюватися до Челябінську. Погодилась лише одна пара. 

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