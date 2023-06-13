Ситуация в Херсонской области: статистика смертей, гуманитарная помощь и экологический кризис

Жизнь людей в затопленной части Херсона. Фото: УНИАН

В Херсонской области больше недели власти и волонтеры борются с последствиями трагедии на Каховской ГЭС. Главные приоритеты — спасти людей, предотвратить гуманитарный кризис и держать на контроле экологическую ситуацию.

Сколько человек погибли в результате российского террора, от чего страдают теперь и как проверяют территории, освобожденные от воды, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Фото: Facebook

— Есть ли уже официальная статистика относительно погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС?

— Сейчас почему такая неокончательная ситуация с цифрами? Потому что ведутся эвакуационные работы. Если речь идет о правобережье, по состоянию на вчера (12 июня) за последние сутки три человека получили ранения из-за обстрелов, а два тела обнаружены — люди погибли в результате теракта на ГЭС.

Но после полной экспертизы станет понятно конкретно о погибших от затопления. Сейчас можем сказать о 10 погибших. Но опять же, до экспертизы эту цифру нельзя считать официальной информацией.

Эвакуация людей в Херсоне Фото: УНИАН

— Какая гуманитарная ситуация? В регионе всего хватает?

— Благодаря координации действий областных военных администраций, работе Офиса президента и донорам, гуманитарная ситуация более чем удовлетворительная. Нет голода и нет людей, которые не имели бы доступа к воде или медицинским услугам. С каждым днем улучшается. Работаем единой командой — власть и волонтеры.

Гуманитарная поддержка должна быть эффективна. Надо завозить то, в чем люди нуждаются. Мы не нуждаемся в одежде. Не отказываемся от питьевой бутилированной воды. Есть потребность в инженерном оборудовании — лопаты для коммунальщиков, резиновые перчатки, бытовая химия.

А вообще-то я всем советую просто согласовывать с ОВА все, что вы хотите привезти. Есть систематизированная информация у всех громад, у кого в чем есть потребность.

— Какие проверки осуществляются на территориях, откуда отступила вода?

— Первый этап — обследование взрывотехников, второй — правоохранители, третий — коммунальщики и экологи. Последние проверяют санитарно-эпидемиологическое состояние, вывозят биологические отходы на утилизацию. Только после этого территорию и помещение можно считать проверенными.

Спасатели вывозят людей с затопленных территорий. Фото: ГСЧС

— А что с кладбищами, каковы масштабы катастрофических последствий?

— Пока что не буду это комментировать. Проводятся работы. Пока без комментариев.

— Медицинская система в Херсонской области справляется с нагрузкой и фиксируют ли вспышки болезней?

— Могу сказать, что ситуация полностью контролируется. Медикаментов достаточно, специалистов достаточно. Больницы работают в усиленном режиме. Постоянно отслеживается состояние окружающей среды и обрабатывается каждое обращение. Сейчас нет значительного ухудшения инфекционных болезней.

— На левобережье Херсона какая ситуация с безопасностью и жизнедеятельностью?

— Очень сложная ситуация. Эвакуационные меры оккупационные власти провалили полностью. И такое чувство, что они не были заинтересованы, чтобы оказывать помощь людям. Поздно начали мероприятия, вроде объявили, что все закончили. Но достаточно информации, что есть много людей, нуждающихся в помощи.

Разлив Днепра в Херсонской области. Фото: Минагрополитики

Сейчас там системное и достаточно масштабное мародерство. Российские военные вывозят поврежденное имущество. Фурами в Крым сейчас гоняют — вывозят бытовую технику, личные вещи людей.

Граждан, вывезенных с затопленных территорий, максимально пытаются заставить принять решение выезжать на территорию России. Возможность через Крым выехать в Европу сохраняется, но меры фильтрации усилены.