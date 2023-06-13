Ситуація на Херсонщині: статистика смертей, гуманітарна допомога та екологічна криза

Життя людей на затопленій частині Херсона. Фото: УНІАН

На Херсонщині понад тиждень влада та волонтери борються з наслідками трагедії на Каховській ГЕС. Головні пріоритети — врятувати людей, запобігти гуманітарній кризі і тримати на контролі екологічну та безпекову ситуацію.

Скільки людей загинули внаслідок російського терору, від чого страждають тепер і як перевіряють території, звільнені від води, в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Фото: Facebook

— Чи вже є офіційна статистика щодо загиблих внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС?

— Зараз чому така неостаточна ситуація з цифрами? Тому що тривають евакуаційні роботи. Якщо йдеться про правобережжя, то станом на вчора (12 червня) за останню добу три людини отримали поранення через обстріли, а два тіла виявлено. Люди загинули внаслідок теракту на ГЕС.

Але стовідсотково після експертизи стане відомо саме про загиблих від затоплення. Зараз можемо сказати про 10 загиблих осіб. Проте так само до експертизи цю цифру не можна вважати офіційною інформацією.

Евакуація людей у Херсоні. Фото: УНІАН

— Яка гуманітарна ситуація в регіоні? Всього вистачає?

— Завдяки координації дій обласних військових адміністрацій, роботі Офісу президента і донорам, гуманітарна ситуація більш ніж задовільна. Немає голоду і немає людей, які б не мали доступу до води або медичних послуг. З кожним днем поліпшується. Працюємо єдиною командою — влада та волонтери.

Гуманітарна підтримка має бути ефективною. Треба завозити те, що люди потребують. Ми не потребуємо одягу. Не відмовляємося від питної бутильованої води. Є потреба в інженерному обладнанні — лопати для комунальників, гумові перчатки, побутова хімія.

А взагалі я всім раджу просто погоджувати з ОВА все, що ви хочете привезти. Є систематизована інформація у всіх громад, в кого в чому є потреба.

— Які перевірки проводяться на територіях, звідки відступила вода?

— Перший етап — обстеження вибухотехніків, другий — правоохоронці, третій — комунальники та екологи. Останні перевіряють санітарно- епідеміологічний стан, вивозять біологічні відходи на утилізацію. Тільки після цього територію та приміщення можна вважати перевіреною.

Рятувальники вивозять людей з затоплених територій. Фото: ДСНС

— А що з кладовищами, які масштаби катастрофічних наслідків?

— Поки що не буду це коментувати. Проводяться роботи. Поки без коментарів.

— Медична система на Херсонщині справляється з навантаженням і чи фіксують спалахи хвороб?

— Можу сказати, що ситуація повністю контрольована. Медикаментів достатньо, спеціалістів достатньо. Лікарні працюють в посиленому режимі. Постійно відслідковується стан довкілля і обробляється кожне звернення. Зараз не маємо значного погіршення інфекційних хвороб.

— На лівобережжі Херсонщини яка ситуація з безпекою і життєдіяльністю?

— Дуже складна ситуація. Евакуаційні заходи окупаційна влада провалила повністю. І таке відчуття, що вони не були зацікавлені, щоб надавати допомогу людям. Пізно розпочали заходи, ніби оголосили, що все закінчили. Але достатньо інформації, що є багато людей, які потребують допомоги.

Розлив Дніпра на Херсонщині. Фото: Мінагрополітики

Зараз там системне і досить масштабне мародерство. Російські військові вивозять пошкоджене майно. Фурами на Крим зараз ганяють — вивозять побутову техніку, особисті речі людей.

Громадян, яких вивезли з затоплених територій, максимально намагаються примусити прийняти рішення виїжджати на територію РФ. Можливість через Крим виїхати в Європу зберігається, але заходи фільтрації посилено.