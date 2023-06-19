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Россияне не допустили представителей ООН на оккупированную территорию Херсонской области

19 июня 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне не допустили представителей ООН на оккупированную территорию Херсонской области
Подтопление Херсона Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты не позволили ООН приехать в районы левого берега Херсонской области, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

О недопуске на временно оккупированные территории сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун, передает пресс-служба организации.

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Из-за отказа Браун призвала руководство России действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Правительство РФ пока отклонило наше обращение о доступе в районы под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи нуждающимся людям", — отметила она.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.

В организации говорят, что эти проблемы уже постепенно возникают, но это только начало. В дальнейшем будут расти цены на продукты питания. Кроме того, появятся проблемы с посевом и сбором урожая.

Напомним, в Офисе Президента Украины считают, что разрушение Каховской ГЭС было хорошо подготовлено и поддержано российским национальным законодательством. Такое мнение в интервью изданию Newsweek высказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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