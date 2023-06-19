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Росіяни не допустили представників ООН на окуповану територію Херсонщини

19 червня 2023 08:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни на окупованій Херсонщині не допустили представників ООН
Підтоплення Херсона. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти не дозволили ООН приїхати до районів лівого берега Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. В результаті підриву було затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

Про недопуск до тимчасово окупованих територій повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун, передає пресслужба організації.

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Через відмову Браун закликала керівництво Росії діяти згідно з їхніми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права.

"Уряд РФ поки що відхилив наше звернення про доступ до районів під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжить працювати над отриманням необхідного доступу. Не можна відмовляти у наданні допомоги людям, які її потребують", — зазначила вона.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для України, але й усього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем із водою. 

В організації кажуть, що ці проблеми вже поступово виникають, але це лише початок. В подальшому зростатимуть ціни на продукти харчування. Окрім цього, з'являться проблеми з посівом та збиранням урожаю. 

Нагадаємо, в Офісі Президента України вважають, що руйнування Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством. Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Newsweek радник Президента України з економічних питань Олег Устенко. 

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