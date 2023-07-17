Годовщина катастрофы MH17: все детали

Сбитый самолет рейса MH17. Фото: Reuters

Мария Кагал Редактор международного отдела

Сегодня, 17 июля — девятая годовщина трагедии MH17, губительного инцидента, всколыхнувшего мир и унесшего жизни 298 невинных людей 17 июля 2014 года. Сбитие рейса MH17 Малайзийских авиалиний над охваченной конфликтом восточной Украиной продолжает оставаться болезненным напоминанием о сложности международных отношений, стремлении к правосудию и поиске успокоения для семей жертв трагедии.

Новини.LIVE подготовили всю хронологию событий, связанных с трагедией MH17.

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История MH17

Рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" выполнял регулярный пассажирский рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года "Боинг-777" пролетал над Донецкой областью, вблизи украинско-российской границы.

Самолет был сбит неподалеку Чистякового (на тот момент Тореза), что привело к гибели всех находившихся на борту 298 человек из 17 разных стран.

Это стало самой большой по количеству жертв катастрофой в истории Украины и второй в мире за XXI век после теракта 11 сентября.

Версии и расследование

После трагедии MH17 появились разные версии по поводу причин катастрофы. Первоначальные расследования указывали на использование ракеты класса "земля-воздух", что привело к предположениям об ошибочной цели.

Украинское правительство, пророссийские сепаратисты и Россия представили собственные версии, что еще больше усугубило ситуацию вокруг инцидента.

С украинской стороны, СБУ обнародовала перехваченные разговоры пророссийских сепаратистов по поводу сбитого самолета MH17 над Украиной. По данным разговоров, российский диверсант "Бес" сообщил своему куратору о сбитом самолете:

"Только что сбили самолет. Группа "Минера". За Енакиево упал"

Террористы позже сообщили о сбитии украинского самолета АН-26 под Торезом. Эксперты и источники в Украине заявили о связи этих событий с российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Генеральный прокурор Украины отметил, что версия о сбитии самолета сепаратистами является основной.

Пророссийский боевик стоит на обломках самолета "Боинг-777", сбитого в Донецкой области, 17 июля 2014 года. Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Между тем, на странице "Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича" в соцсети "Вконтакте" было опубликовано сообщение о сбитом самолете АН-26 в районе Тореза. Однако после обследования места падения, террористы установили, что это был пассажирский самолет Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Они пытались удалить все предыдущие сообщения о сбитом самолете из Интернета. Впоследствии российские СМИ предложили другую версию, но американская разведка подтвердила, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух".

Террористы заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Но глава батальона "Восток" Александр Ходаковский признался, что у террористов был зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым, по предположениям, был сбит самолет.

Расследование Совета безопасности Нидерландов

В ответ на инцидент Совет безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB) инициировал масштабное расследование, чтобы установить последовательность событий, приведших к уничтожению MH17. Ведь из 298 пассажиров рейса, 193 были гражданами Нидерландов.

Совет безопасности провел расследование на основе международных стандартов, в частности, по требованиям Международной организации гражданской авиации. К работе были привлечены эксперты из разных стран, включая представителей Украины, России, Малайзии, Австралии и других заинтересованных сторон.

В сентябре 2014 года DSB опубликовала промежуточную отчетность, где представила выводы об общих обстоятельствах трагедии. Отчет подтвердил, что самолет был сбит ракетой с земли. Однако отчет не предоставил значительных доказательств, из чего конкретно запустили ракету и кто несет прямую ответственность за ущерб.

В октябре 2015 года DSB обнародовала уже окончательный отчет, где были представлены более подробные выводы расследования. Согласно ему, самолет был сбит ракетой "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины. Установлено, что ракета была запущена с территории, подконтрольной сепаратистам. Однако отчет не указывал конкретных лиц или сторон, несущих ответственность за убытки.

Объединенная следственная группа

Для расследования трагедии также была создана Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), состоявшая из представителей Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. JIT был создан с целью установления причин и поиска виновных в сбитии самолета.

Обзор судьями реконструкции обломков МН17 в рамках судебного процесса. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool

В 2018 году JIT объявило, что были собраны доказательства, указывающие на то, что ракетный комплекс "Бук" был доставлен из Российской Федерации в контролируемый сепаратистами регион восточной Украины, откуда и был осуществлен запуск ракеты. Также было установлено, что комплекс после ущерба был возвращен в Россию.

JIT представила окончательную отчетность в 2019, где было указано, что сбитие самолета MH17 было следствием действий российских военных. Согласно отчету, ракетный комплекс "Бук" был доставлен из 53-й антисамолетной ракетной бригады российских Вооруженных Сил, базирующейся в Курске, в район восточной Украины. Запустили ракету с сельскохозяйственного поля, контролируемую сепаратистами.

В связи с этим, JIT выпустила международные ордера на арест четырех подозреваемых: трех российских граждан и одного гражданина Украины.

Последние приговоры

В ноябре 2022 года Нидерландский суд вынес приговор трем из четырех подозреваемых по делу об уничтожении Боинга-777.

Оглашение решения нидерландского суда по делу МН17, 17 ноября 2022 года. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Двое осужденных — россияне. Игорь Гиркин, "министр обороны" так называемого ДНР, а также его подчиненный генерал-майор Сергей Дубинский.

Третий осужденный — гражданин Украины Сергей Харченко. Сообщается, что он возглавлял боевое подразделение пророссийских боевиков и получал приказы от Дубинского.

Четвертого подозреваемого, гражданина России Олега Пулатова, оправдали из-за отсутствия доказательств.

Всех троих приговорили к пожизненному заключению и обязали выплатить родственникам жертв не менее 16 миллионов евро. Однако заседание проходило без подозреваемых, поэтому вряд ли виновные действительно будут отбывать наказание. Они до сих пор скрываются в России, власти которой не настроены выдать преступников.