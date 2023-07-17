Річниця катастрофи MH17: усі деталі

Збитий літаку рейсу MH17. Фото: Reuters

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Сьогодні, 17 липня — дев'яті роковини трагедії MH17, руйнівного інциденту, що сколихнув світ і забрав життя 298 невинних людей 17 липня 2014 року. Збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній над охопленою конфліктом східною Україною продовжує залишатися болючим нагадуванням про складність міжнародних відносин, прагнення до правосуддя і пошуку заспокоєння для родин жертв трагедії.

Новини.LIVE підготували всю хронологію подій, пов'язаних з трагедією MH17.

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Історія MH17

Рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" виконував регулярний пасажирський рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. 17 липня 2014 року "Боїнг-777" пролітав над Донецькою областю, поблизу українсько-російського кордону.

Літак був збитий неподалік Чистякового (на той момент Торезу), що призвело до загибелі всіх 298 людей, які перебували на борту, з 17 різних країн.

Це стало найбільшою за кількістю жертв катастрофою в історії України та другою в світі за XXI століття після теракту 11 вересня.

Версії та розслідування

Після трагедії MH17 з'явилися різні версії щодо причин катастрофи. Початкові розслідування вказували на використання ракети класу "земля-повітря", що призвело до припущень про помилкову ціль.

Український уряд, проросійські сепаратисти та Росія представили власні версії, що ще більше ускладнило ситуацію навколо інциденту.

З українського боку, СБУ оприлюднила перехоплені розмови проросійських сепаратистів щодо збитого літака MH17 над Україною. За даними розмов, російський диверсант "Бєс" повідомив своєму кураторові про збитий літак:

"Щойно збили літак. Група "Мінера". За Єнакієво впав"

Терористи пізніше повідомили про збиття українського літака АН-26 під Торезом. Експерти і джерела в Україні заявили про зв'язок цих подій з російським зенітно-ракетним комплексом "Бук". Генеральний прокурор України зазначив, що версія про збиття літака сепаратистами є основною.

Проросійський бойовик стоїть на уламках літака "Боїнг-777", збитого в Донецькій області, 17 липня 2014 року. Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Тим часом на сторінці "Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича" у соцмережі "Вконтакті" було опубліковане повідомлення про збитий літак АН-26 у районі Тореза. Однак після обстеження місця падіння, терористи встановили, що це був пасажирський літак Boeing-777, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура.

Вони намагалися видалити всі попередні повідомлення про збитий літак з Інтернету. Згодом, російські ЗМІ запропонували іншу версію, але американська розвідка підтвердила, що літак був збитий ракетою "земля-повітря".

Терористи заявили, що не мають зброї, здатної збити літак на такій висоті. Та ватажок батальйону "Восток" Олександр Ходаковський зізнався, що у терористів був зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким, за припущеннями, був збитий літак.

Розслідування Ради безпеки Нідерландів

У відповідь на інцидент Рада безпеки Нідерландів (Dutch Safety Board, DSB) ініціювала масштабне розслідування, щоб встановити послідовність подій, що призвели до збиття MH17. Адже з 298 пасажирів рейсу, 193 були громадянами Нідерландів.

Рада безпеки провела розслідування на основі міжнародних стандартів, зокрема за вимогами Міжнародної організації цивільної авіації. До роботи було залучено експертів з різних країн, включаючи представників України, Росії, Малайзії, Австралії та інших зацікавлених сторін.

У вересні 2014 року DSB опублікувала проміжну звітність, де представила висновки щодо загальних обставин трагедії. Звіт підтвердив, що літак був збитий ракетою з землі. Однак, звіт не надав значних доказів, з чого конкретно запустили ракету та хто несе пряму відповідальність за збиття.

У жовтні 2015 року DSB оприлюднила вже остаточний звіт, де було представлено більш детальні висновки розслідування. Згідно з ним, літак був збитий ракетою "Бук", випущеною з території Східної України. Встановлено, що ракета була запущена з території, підконтрольної сепаратистам. Однак, звіт не зазначав конкретних осіб або сторін, що несуть відповідальність за збиття.

Об'єднана слідча група

Для розслідування трагедії також було створено Об'єднану слідчу групу (Joint Investigation Team, JIT), що складалася з представників Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України. JIT було створено з метою встановлення причин і пошуку винних у збитті літака.

Огляд суддями реконструкції уламків МН17 в рамках судового процесу. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool

У 2018 році JIT оголосило, що були зібрані докази, які вказують на те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Російської Федерації до контрольованого сепаратистами регіону східної України, звідки і було здійснено запуск ракети. Також було встановлено, що комплекс після збиття повернули до Росії.

JIT представила остаточну звітність у 2019, де було вказано, що збиття літака MH17 було наслідком дій російських військових. Згідно зі звітом, ракетний комплекс "Бук" був доставлений з 53-ї анти-літакової ракетної бригади російських Збройних Сил, базованої в Курську, до району східної України. Запустили ракету з сільськогосподарського поля, що контролювалося сепаратистами.

У зв'язку з цим, JIT випустила міжнародні ордери на арешт чотирьох підозрюваних осіб: трьох російських громадян та одного громадянина України.

Останні вироки

У листопаді 2022 року Нідерландський суд виніс вирок трьом з чотирьох підозрюваних у справі про збиття Боїнгу-777.

Оголошення рішення нідерландського суду у справі МН17, 17 листопада 2022 року. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Двоє засуджених — росіяни. Ігор Гіркін, "міністр оборони" так званого ДНР, а також його підлеглий генерал-майор Сергій Дубинський.

Третій засуджений — громадянин України Сергій Харченко. Повідомляється, що він очолював бойовий підрозділ проросійських бойовиків і отримував накази безпосередньо від Дубинського.

Четвертого підозрюваного, громадянина Росії Олега Пулатова, виправдали через відсутність доказів.

Усіх трьох засудили до довічного ув'язнення та зобов'язали виплатити родичам жертв щонайменше 16 мільйонів євро. Однак засідання проходило без підозрюваних, тож навряд чи винні справді відбуватимуть покарання. Вони досі переховуються в Росії, влада якої не налаштована видати злочинців.