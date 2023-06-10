"РФ делает все, чтобы увеличить количество жертв в Херсонской области": обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

На территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировали более трех тысяч человек. Речь идет о территории, которая подконтрольна нашему государству.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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По его словам, на оккупированной территории только в некоторых районах можно помочь людям, ведь российские оккупанты делают все, чтобы жертв этой катастрофы было как можно больше.

"Российские обстрелы продолжаются — и даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах — не ради пропаганды, а ради людей — Россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что международные организации должны работать на тех территориях, которые ВСУ еще не освободили, ведь каждая жизнь, город, село важны. Поэтому Украина будет делать все, чтобы люди получили необходимую помощь.

"Благодарю каждого нашего спасателя, военных и полицейских, местных общин и международных организаций, которые сейчас действуют на Херсонщине и Николаевщине, всех наших волонтеров — каждого и каждую, кто помогает спасать в зоне катастрофы и людей, и животных, и жизнь в целом. Спасибо журналистам, которые распространяют правду и рассказывают миру истории пострадавших людей", — подытожил Зеленский.

Поддержка Канады

Также президент Украины провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, благодаря чему удалось договориться о новом оборонном пакете.

Они обсудили последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Канада поможет Украине после этой катастрофы.

"Конечно, мы не останемся в стороне и той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям... Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи. Наш украинский смысл для международных отношений заключается именно в том, что мы должны заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка. И реально помогать", — добавил Зеленский.

Последствия российской атаки ракетами и дронами в Одессе и области

Кроме того, глава государства выразил соболезнования родным тех, "чьи жизни были унесены минувшей ночью российским террором…". Пока известно о 20 раненых, им оказывают всю необходимую помощь.

Также он поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим после российского террора.

Начало украинского контрнаступления

Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. Однако глава государства скрыл, на какой стадии продолжаются наступательные операции.

Он заявил, что контрнаступательные и оборонные действия уже происходят в Украине, однако на какой стадии и как успешно они проходят, Зеленский рассказывать не стал.

Напомним, по факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесской области, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.