"РФ робить все, аби збільшити кількість жертв на Херсонщині": звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Наразі на території Херсонської та Миколаївської областей евакуювали понад три тисячі людей. Йдеться про територію, яка підконтрольна нашій державі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Ситуація на Херсонщині

За його словами, на окупованій території лише в деяких районах можна допомогти людям, адже російські окупанти роблять все, аби жертв цієї катастрофи було якомога більше.

"Російські обстріли продовжуються — і навіть евакуаційних точок. Жодної реальної допомоги людям у затоплених районах — не заради пропаганди, а заради людей — Росія не надає. За все це повинна бути окрема, справедлива й жорстка відповідальність російської держави і російського керівництва", — наголосив він.

Глава держави зауважив, що міжнародні організації мають працювати на тих територіях, які ЗСУ ще не звільнили, адже кожне життя, місто, село є важливими. Тому Україна буде робити все, щоб люди отримали необхідну допомогу.

"Дякую кожному нашому рятувальнику, військовим і поліцейським, місцевим громадам і міжнародним організаціям, які зараз діють на Херсонщині та Миколаївщині, усім нашим волонтерам — кожному й кожній, хто допомагає рятувати в зоні катастрофи і людей, і тварин, і життя загалом. Дякую журналістам, які поширюють правду та розповідають світу історії людей, що постраждали", — підсумував Зеленський.

Підтримка Канади

Також президент України провів переговори з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, завдяки чому вдалося домовитися про новий оборонний пакет.

Вони обговорили наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Канада допоможе відновитися Україні після цієї катастрофи.

"Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада. Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям… Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги. Наш український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка. І реально допомагати", — додав Зеленський.

Наслідки російської атаки ракетами та дронами в Одесі й області

Крім того, глава держави висловив співчуття рідним тих, "чиї життя були забрані минулої ночі російським терором…". Наразі відомо про 20 поранених, їм надають всю необхідну допомогу.

Також він подякував всім, хто допомагає постраждалим після російського терору.

Початок українського контрнаступу

Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. Проте глава держави приховав, на якій стадії тривають наступальні операції.

Він заявив, що контрнаступальні та оборонні дії вже відбуваються в Україні, проте на якій стадії і як успішно вони проходять, Зеленський розповідати не став.

Нагадаємо, за фактом масованої атаки дронами та ракетами по Одещині, що призвела до загибелі та травмування людей, розпочато розслідування. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.