Путин наградил бригаду, причастную к сбитию малазийского "Боинга"

Путин наградил ракетную бригаду, которая сбила малазийский "Боинг"
Президент рф владимир путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 53-й зенитной ракетной бригаде, которой принадлежал "Бук", сбивший в 2014 году малазийский "Боинг".
Об этом сообщает Ateo Breaking.
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Как утверждается в тексте указа, бригада награждается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества".
Как выяснилось во время следствия по делу авиакатастрофы рейса MH7, именно этой бригаде принадлежал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет. 17 июля 2014 года "Бук" был перевезен из-под Курска, где в тот момент базировалась бригада, по маршруту Донецк — Снежный (город в 10 км от Тореза). После этого установка доехала своим ходом до поля к югу от Снежного, где примерно в 16:20 выпустила по малазийскому самолету ракету класса "земля-воздух". На следующий день "Бук" был переправлен через Луганск в россию.
В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа — в общей сложности 298 человек, включая 80 детей.
В ноябре 2022 года суд Нидерландов признал виновными в сбитии самолета трех боевиков-сепаратистов — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev