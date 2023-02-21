Путін нагородив бригаду, причетну до збиття малайзійського "Боїнга"

Як йдеться в указі, бригада нагороджена за "масовий героїзм та відвагу"

Президент рф Володимир Путін присвоїв почесне найменування "гвардійська" 53-й зенітній ракетній бригаді, якій належав "Бук", що збив у 2014 році малазійський "Боїнг".

Про це повідомляє Ateo Breaking.

Як стверджується в тексті указу, бригаду нагороджено "за масовий героїзм і відвагу, стійкість та мужність, проявлені особовим складом бригади у бойових діях із захисту Вітчизни".

Фото: Ateo Breaking

Як з'ясувалося під час слідства у справі авіакатастрофи рейсу MH7, саме цій бригаді належав "Бук", з якого було збито пасажирський літак. 17 липня 2014 року "Бук" було перевезено з-під Курська, де на той момент базувалася бригада, за маршрутом Донецьк — Сніжний (місто за 10 км від Тореза). Після цього установка доїхала своїм ходом до поля на південь від Сніжного, де приблизно о 16:20 випустила по малазійському літаку ракету класу "земля-повітря". Наступного дня "Бук" було переправлено через Луганськ до росії.

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб, зокрема 80 дітей.

У листопаді 2022 року суд Нідерландів визнав винними у збитті літака трьох бойовиків-сепаратистів — Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev