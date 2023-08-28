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Наводнения в Словении: украинские спасатели возвращаются домой

28 августа 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наводнения в Словении: украинские спасатели возвращаются домой
Украинские спасатели в Словении. Фото: t.me/dsns_telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские спасатели завершили восстановительные работы в Словении и возвращаются домой. Они прибыли в страну, чтобы помочь бороться с наводнением после сильных дождей.

Об этом рассказали в ГСЧС Украины.

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Как известно, украинские спасатели отправились в Словению, чтобы помочь преодолеть страшные последствия наводнения после мощных дождей.

Специалисты ГСЧС находились за границей 17 дней и провели за это время колоссальную работу:

  • разбирали дома и конструкции, разрушенные паводком,
  • расчистили и расширили более полутора тысяч метров реки,
  • укрепили около 1300 метров берега,
  • переместили более 53 тысяч кубометров грунта, камня и ила,
  • изменили русло на одном из участков, чтобы уберечь жилые дома от большой воды.
Наводнение
Последствия наводнения в Словении. Фото: t.me/dsns_telegram

Кроме того, перевезли 11 единиц тяжелой инженерной техники других стран, работавших рядом в районы проведения аварийно-восстановительных работ. Общий маршрут, выполнивший водители ГСЧС, составил более 1800 км.

"Ежедневно, несмотря на чрезвычайную жару и усталость, они работали, чтобы помочь братскому народу преодолеть последствия катастрофического паводка. Местные жители поднимали украинские флаги, дети угощали сладостями, кофе и дарили рисунки украинским спасателям", говорится в сообщении.

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Рисунки детей в Словении для украинских спасателей. Фото: t.me/dsns_telegram

По словам самих спасателей, тяжелее всего, с чем они встретились в Словении — это грусть по домам и семьям.

В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что задачи, которые были поставлены перед украинскими спасателями, выполнены в полном объеме, а управление гражданской защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства обороны Словении направило письмо-благодарность Украине за помощь, оказанную в ликвидации последствий паводка.

Напомним, недавно Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушевали масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

В связи с этим Украина оказала помощь Словении. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.

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