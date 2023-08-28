Наводнения в Словении: украинские спасатели возвращаются домой
Украинские спасатели завершили восстановительные работы в Словении и возвращаются домой. Они прибыли в страну, чтобы помочь бороться с наводнением после сильных дождей.
Об этом рассказали в ГСЧС Украины.
Украинские спасатели в Словении
Как известно, украинские спасатели отправились в Словению, чтобы помочь преодолеть страшные последствия наводнения после мощных дождей.
Специалисты ГСЧС находились за границей 17 дней и провели за это время колоссальную работу:
- разбирали дома и конструкции, разрушенные паводком,
- расчистили и расширили более полутора тысяч метров реки,
- укрепили около 1300 метров берега,
- переместили более 53 тысяч кубометров грунта, камня и ила,
- изменили русло на одном из участков, чтобы уберечь жилые дома от большой воды.
Кроме того, перевезли 11 единиц тяжелой инженерной техники других стран, работавших рядом в районы проведения аварийно-восстановительных работ. Общий маршрут, выполнивший водители ГСЧС, составил более 1800 км.
"Ежедневно, несмотря на чрезвычайную жару и усталость, они работали, чтобы помочь братскому народу преодолеть последствия катастрофического паводка. Местные жители поднимали украинские флаги, дети угощали сладостями, кофе и дарили рисунки украинским спасателям", — говорится в сообщении.
По словам самих спасателей, тяжелее всего, с чем они встретились в Словении — это грусть по домам и семьям.
В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что задачи, которые были поставлены перед украинскими спасателями, выполнены в полном объеме, а управление гражданской защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства обороны Словении направило письмо-благодарность Украине за помощь, оказанную в ликвидации последствий паводка.
Напомним, недавно Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушевали масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.
В связи с этим Украина оказала помощь Словении. Президент Владимир Зеленский заявил, что солидарность работает в обе стороны.