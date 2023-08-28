Повені в Словенії: українські рятувальники повертаються додому

Українські рятувальники у Словенії. Фото: t.me/dsns_telegram

Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи у Словенії та повертаються додому. Вони прибули в країну, аби допомогти боротися з повінню після потужних дощів.

Про це розповіли в ДСНС України.

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Як відомо, українські рятувальники поїхали до Словенії, аби допомогти подолати страшні наслідки повені після потужних дощів.

Фахівці ДСНС перебували за кордоном 17 днів і провели за цей час колосальну роботу:

розбирали будинки та конструкції, зруйновані паводком,

розчистили та розширили понад півтори тисячі метрів річки,

укріпили близько 1300 метрів берега,

перемістили понад 53 тисячі кубометрів ґрунту, каменю та намулу,

змінили русло на одній із ділянок, щоб уберегти житлові будинки від великої води.

Наслідки повені в Словенії. Фото: t.me/dsns_telegram

Окрім цього, перевезли 11 одиниць важкої інженерної техніки інших країн, що працювали поруч до районів проведення аварійно-відновлювальних робіт. Загальний маршрут, які виконали водії ДСНС, склав понад 1800 км.

"Щодня, попри надзвичайну спеку та втому вони працювали, аби допомогти братньому народу подолати наслідки катастрофічного паводка. Місцеві мешканці підіймали українські прапори, діти пригощали солодощами, кавою та дарували малюнки українським рятувальникам", — йдеться у повідомленні.

Малюнки дітей в Словенії для українських рятувальників. Фото: t.me/dsns_telegram

За словами самих рятувальників, найважче, з чим вони зустрілися у Словенії — це сум за домівками та сім'ями.

У пресслужбі ДСНС наголосили, що завдання, які були поставлені перед українськими рятувальниками, виконані в повному обсязі, а управління цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій Міністерства оборони Словенії направила лист-подяку Україні за допомогу, надану в ліквідації наслідків паводка.

Нагадаємо, нещодавно Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирували масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

У зв'язку з цим Україна надала допомогу Словенії. Президент Володимир Зеленський заявив, що солідарність працює в обидва боки.