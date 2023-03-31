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Ушел в поход и не вернулся: в Карпатах нашли мертвым 26-летнего туриста

31 марта 2023 15:30
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Марта Байдака
Журналист
В Карпатах нашли мертвым 26-летнего туриста
Тело мужчины нашли на склоне горы Мокрин Большой
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Прикарпатские спасатели и полицейские нашли тело пропавшего четыре дня назад 26-летнего мужчину на склоне горы Мокрин Большой Верховинского района

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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Известно, что парень отправился в поход еще в воскресенье, 26 марта, и не вернулся домой. Тело туриста обнаружили на склоне горы Мокрин Великий в Верховинском районе.

"29 марта в Верховинские спасатели поступило сообщение от работников полиции о том, что нужна помощь в проведении поисковых работ жителя села Рожнов, Косовского района. Как выяснилось, мужчина, 1996 г.р., 26 марта отправился в поход в горную местность, вблизи села Пробойновка, Верховинского района и не вернулся к месту постоянного проживания. Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Верховина в составе 5 человек и 1 единицы техники",  — говорится в сообщении.

30 марта чрезвычайники вместе с полицейскими на склоне горы Мокрин Большой Верховинского района нашли тело разыскиваемого мужчины. На специальных носилках спасатели транспортировали тело в село Грамотное Верховинского района. Причина смерти мужчины устанавливается.

Напомним, мы ранее писали, что в Карпаты снова вернулась зима : фиксируют минусовую температуру.

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