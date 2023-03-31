У Карпатах знайшли мертвим 26-річного туриста

Тіло чоловіка знайшли на схилі гори Мокрин Великий

Прикарпатські рятувальники та поліцейські знайшли тіло зниклого чотири дні тому 26-річного чоловіка на схилі гори Мокрин Великий Верховинського району

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Читайте також:

Відомо, що хлопець пішов у похід ще у неділю, 26 березня, та не повернувся додому. Тіло туриста виявили на схилі гори Мокрин Великий, що у Верховинському районі.

"29 березня до Верховинських рятувальників поступило повідомлення від працівників поліції про те, що потрібна допомога у проведенні пошукових робіт жителя села Рожнів, Косівського району. Як з'ясувалося, чоловік,1996 р.н., 26 березня вирушив у похід у гірську місцевість, поблизу села Пробійнівка, Верховинського району і не повернувся до місця постійного проживання. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників ПРВ Верховина у складі 5 чоловік та 1 одиниці техніки", — йдеться у повідомленні.

30 березня надзвичайники разом з поліцейськими на схилі гори Мокрин Великий Верховинського району знайшли тіло чоловіка, якого розшукували. На спеціальних ношах рятувальники транспортували тіло до села Грамотне Верховинського району. Причина смерті чоловіка встановлюється.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Карпати знову повернулася зима: фіксують мінусову температуру.