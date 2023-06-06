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Подрыв Каховской ГЭС: Минобороны предупредило об еще одной угрозе

6 июня 2023 16:46
- Карина Бовсуновская
Минобороны предупреждает об угрозе российских мин, детонирующих в водах Херсонщины
Российские мины взрываются прямо в воде. Фото: pxfuel
- Карина Бовсуновская

В Минобороны предупреждают местное население в зоне подтопления Каховской ГЭС о большой опасности взрывоопасных предметов. Эта ситуация изучается Государственной специальной службой транспорта МО Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Как стало известно, российские минные ограждения оказались под водой, поэтому могут быть снесены потоками.

"Своими действиями россия совершила военное преступление, поскольку дамбы — это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией" , — добавили в сообщении.

В свою очередь, в Национальной полиции призвали украинцев быть осторожными и ни в коем случае не трогать взрывоопасные предметы.

Отметим, что в результате подрыва Каховской ГЭС на берег моря начался выброс вражеских мин, которые детонируют непосредственно у станции. Десятки боеприпасов просто выбрасываются на берег.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита "Бухарестской девятки" в связи с подрывом Каховской ГЭС. По его словам, плотину физически невозможно взорвать обстрелами извне.

 

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