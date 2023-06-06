Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow Підрив Каховської ГЕС: Міноборони попередило про ще одну загрозу arrow

Підрив Каховської ГЕС: Міноборони попередило про ще одну загрозу

6 червня 2023 16:46
- Каріна Бовсуновська
Міноборони попереджає про загрозу російських мін, які детонують у водах Херсонщини
Російські міни вибухають прямо у воді. Фото: pxfuel
- Каріна Бовсуновська

В Міноборони попереджають місцеве населення у зоні підтоплення Каховської ГЕС про велику небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ця ситуація наразі вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Читайте також:

Як стало відомо, російські мінні загородження опинилися під водою, тому можуть бути знесені потоками.

"Своїми діями росія вчинила військовий злочин адже дамби — це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією", — додали у повідомленні.

Своєю чергою в Національній поліції закликали українців бути обережними та ні в якому разі не чіпати вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС на берег моря почався викид ворожих мін, які детонують безпосередньо біля станції. Десятки боєприпасів просто викидає на берег. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB