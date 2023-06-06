Міноборони попереджає про загрозу російських мін, які детонують у водах Херсонщини

Російські міни вибухають прямо у воді. Фото: pxfuel

В Міноборони попереджають місцеве населення у зоні підтоплення Каховської ГЕС про велику небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ця ситуація наразі вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Як стало відомо, російські мінні загородження опинилися під водою, тому можуть бути знесені потоками.

"Своїми діями росія вчинила військовий злочин адже дамби — це об’єкти, захищені законами воєнного часу та Женевською конвенцією", — додали у повідомленні.

Своєю чергою в Національній поліції закликали українців бути обережними та ні в якому разі не чіпати вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС на берег моря почався викид ворожих мін, які детонують безпосередньо біля станції. Десятки боєприпасів просто викидає на берег.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки" у зв'язку з підривом Каховської ГЕС. За його словами, дамбу фізично неможливо підірвати обстрілами ззовні.