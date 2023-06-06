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Подрыв Каховской ГЭС: есть ли угроза Запорожской АЭС

6 июня 2023 11:31
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Поддержка Каховской ГЭС: повлияет ли катастрофа на функционирование Запорожской АЭС
Подрыв Каховской ГЭС Фото: Скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Последствия подрыва Каховской ГЭС, совершенного оккупантами, могут затронуть не только жизнедеятельность людей в регионе, но и нормальную жизнеспособность Запорожской АЭС.

Об угрозах в энергосистеме в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Юрий Камельчук.

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Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Есть определенная угроза нормальной жизнеспособности Запорожской АЭС, систем охлаждения. Хочу успокоить, что это не угроза первой самой сложной категории, проблему можно решить", — сказал Камельчук.

По его словам, самая сложная ситуация будет с обеспечением нормальной жизни людей Херсонской области.

"Если говорить о мощности, то для более чем 100 тысяч человек 350 МВт  это обеспечение постоянной электроэнергией и обеспечение ею в разных сферах. Это надолго, пока не будет альтернативного восстановления, для людей будут проблемы", — добавил Камельчук.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.

В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

По информации Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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