Поддержка Каховской ГЭС: повлияет ли катастрофа на функционирование Запорожской АЭС

Подрыв Каховской ГЭС: есть ли угроза Запорожской АЭС
Последствия подрыва Каховской ГЭС, совершенного оккупантами, могут затронуть не только жизнедеятельность людей в регионе, но и нормальную жизнеспособность Запорожской АЭС.
Об угрозах в энергосистеме в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Юрий Камельчук.
"Есть определенная угроза нормальной жизнеспособности Запорожской АЭС, систем охлаждения. Хочу успокоить, что это не угроза первой самой сложной категории, проблему можно решить", — сказал Камельчук.
По его словам, самая сложная ситуация будет с обеспечением нормальной жизни людей Херсонской области.
"Если говорить о мощности, то для более чем 100 тысяч человек 350 МВт — это обеспечение постоянной электроэнергией и обеспечение ею в разных сферах. Это надолго, пока не будет альтернативного восстановления, для людей будут проблемы", — добавил Камельчук.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, расположенной в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.
В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.
По информации Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.