Підтрив Каховської ГЕС: чи вплине катастрофа на функціонування Запорізької АЕС

Підрив Каховської ГЕС. Фото: Скриншот

Наслідки підриву Каховської ГЕС, здійсненого окупантами, можуть торкнутися не лише життєдіяльності людей в регіоні, а й нормальній життєздатності Запорізької АЕС.

Про загрози в енергосистемі в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розповів член комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Є певна загроза нормальній життєздатності Запорізької АЕС, систем охолодження. Хочу заспокоїти, що це не є загроза першої найскладнішої категорії, проблема може вирішитися", — сказав Камельчук.

За його словами, найскладніша ситуація буде з забезпеченням нормального життя людей на Херсонщині.

"Якщо говорити про потужність, то для понад 100 тисяч людей 350 МВт — це забезпечення постійною електроенергією і забезпечення його в різних сферах. Це надовго, допоки не буде альтернативного відновлення, для людей будуть проблеми", — додав Камельчук.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, яка розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

В одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

За інформацією Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.